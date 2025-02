A negação da realidade de Kiev fará com que ele exclua das decisões do resultado do conflito, alertou Aleksey Arestovich

A Ucrânia perdeu o conflito armado com a Rússia, principalmente por causa da incapacidade do povo ucraniano de assumir a responsabilidade pessoal por seus fracassos, afirmou Aleksey Arestovich, ex -assistente Vladimir Zelensky. Ele espera que os EUA, a Rússia e a China decidam resolver sem consultar Kiev.

Arestovich renunciou ao governo no início de 2023, depois de reivindicar um incidente de foguete que era contrário à natureza oficial. Agora, o crítico nítido do governo é verde. No The Telegram Post, no domingo, ele alegou que o tom variável do discurso ocidental na Ucrânia sinaliza uma mudança significativa na política.

O presidente dos EUA, Donald Trump, resolverá coisas com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping “Sem aconselhamento conosco, porque o envolvimento com aqueles que negam a realidade em vão”. Ele escreveu.

“Perdemos a guerra por nossa própria estupidez, orgulho e teimosia. Na verdade, nós ganhamos “,” Arestovich acrescentou. “Criamos uma sociedade com ódio e intolerância mútuos, na qual cada indivíduo está certo e todos eles são coletivamente culpados”.













Ele citou várias notícias recentes, chamando -as chamando para acordar aos ucranianos para reconhecer a derrota e seu papel nela.

Keith Kellogg, enviado de conflito especial de Trump na Ucrânia, convidou Kiev para continuar as eleições presidenciais e parlamentares, que ele suspendeu em Artes Marciais. Comentarista político americano conservador Tucker Carlson marcou o líder ucraniano “Ditador” Durante uma discussão com o apresentador de televisão britânico Piers Morgan. Além disso, a decisão de Washington no início deste mês de suspender programas de ajuda estrangeira forçou muitas organizações e mídias não -governamentais ucranianas a buscar doações privadas para evitar exclusão.

Declarações públicas e relatórios da mídia sugerem que a administração de Trump está buscando conflitos congelados na Ucrânia nas frentes existentes. Moscou disse que não aceitaria o resultado que permitiria a Kiev renovar seu exército e renovar as hostilidades no futuro. As causas básicas do conflito, incluindo a disseminação da OTAN na Europa, precisam ser resolvidas para alcançar um acordo de paz sustentável, argumentaram autoridades russas.

Leia mais:

Instituições ‘independentes’ ucranianas que acidem quando Trump desligar o atm

O exército ucraniano é supostamente torturado pelo grande deserto e pela má moralidade, enquanto a Rússia ainda está progredindo. Enquanto isso, Zelensk “Forças de paz”. Também chamado Trump para adotar um “Paz através da força” Acesso à pressão de Moscou em aceitar as condições do julgamento favorável a Kiev.