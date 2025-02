No dia seguinte à declaração de abrir o Votodymy, que primeiro disse que estava pronto para “negociações diretas” com Vladimir Putin, o Kremlin corresponde à exclusão com o mesmo presidente ucraniano, mesmo que ele continue a chamá -lo. “Ilegítimo”.

“Zelsky tem grandes problemas quando se trata de legitimidade, mas, apesar disso, a parte russa é aberta por negociações”, disse o porta -voz do Cremlin, Dmitry Peskov.

Portanto, não é uma confirmação de que ele quer lidar com ele diretamente, mas quase. Tudo em tons ambíguos que precedem possíveis negociações. Em vez disso, no julgamento sobre o diálogo de Washington, Moscou deixará de lado a cautela que até agora foi usada para receber contatos “entre departamentos e intensificar recentemente”.

Keith Kellogg, enviado de Donald Trump, disse que discutiria as propostas do presidente dos EUA com os Aliados de encerrar o conflito por ocasião da Conferência da Conferência de Munique planejada de 14 a 16 de fevereiro.

“Vou encontrar aliados que estão prontos para trabalhar conosco”, disse o general de férias. Depois de instalar a Casa Branca, de acordo com a revista Wall Street Journal, Trump deu seu correspondente cem dias para fechar a guerra. Portanto, deve chegar por volta de 20 de abril, o dia da Páscoa deste ano coincide com os católicos e ortodoxos, e que, de acordo com um jornalista ucraniano de um site estranho, a data do anúncio da reconstrução do incêndio também pode ser.

Não se diz que desta vez será suficiente para resolver problemas complexos, como problemas territoriais e segurança que Kiev pergunta. Mas alguns sinalizam que as coisas estão se movendo para lá. Primeiro de tudo, uma proposta para uma negociação direta cedida com um Zelenelnsky em uma entrevista com o jornalista britânico Piers Morgan publicado no YouTube. O Kremlin respondeu que era apenas “palavras vazias”, a menos que o presidente ucraniano cancelasse um decreto assinado no outono de 2022, que proíbe as negociações com Moscou até que Putin permaneça no poder. Questionado se o chefe do Kremlin considerou verde como um inimigo, o porta -voz de Putin respondeu que “ele não podia e não deve ser um espaço para emoções”, mas apenas “para análise legal e pragmatismo absoluto”.

Para Moscou, ele é um presidente “ilegítimo” verde que foi seu mandato que expirou em maio de 2024, sem eleições, para a lei marcial. A Rússia e os EUA disseram que a consulta seria necessária antes de atingir a paz. Hoje, porém, ele respondeu que “as eleições ocorrerão após o final da fase de guerra quente e o cancelamento da lei de combate”. E de acordo com o site.

De qualquer forma, a Rússia deixou claro que ele não poderá aceitar a Ucrânia com armas nucleares, outra solução ventilada ontem verde como qualquer alternativa para entrar em seu país na OTAN, que, segundo o próprio presidente ucraniano, era o presidente ucraniano a si mesmo contra os EUA e a Alemanha. Hipótese da Ucrânia com armas atômicas “Shakes Madness”, Corto Peskov.

Enquanto isso, Kyiv e Moscou continuam assinando acordos sobre a troca de prisioneiros. O último anunciado hoje levou à libertação de 150 soldados ao lado, graças à mediação dos Emirados Árabes Unidos. No campo de batalha, no entanto, as forças russas estão tentando ganhar outro motivo em relação às negociações. Nas últimas horas, o Ministério da Defesa exigiu a conquista de duas aldeias, uma na região nordeste de Kharkiv e a outra em East Donetsk. Vários blogueiros militares também sinalizam os movimentos de soldados em Donetsk na direção ocidental, possivelmente um prelúdio para entrar na área de Dnipro.

Ucrânia de mídia: correspondente americano em Kiev 20 de fevereiro



Correspondente especial do Presidente dos Estados Unidos para a Ucrânia e a Rússia, Keith Kellogg irá para a Ucrânia após a Conferência de Munique em uma conferência de segurança. A visita está agendada para 20 de fevereiro. A RBC Ucrânia o anunciou citando recursos do escritório do presidente.

Le Monde: creditando nosso correspondente em Moscou cancelado



Monde condena a “expulsão mascarada” de seu correspondente em Moscou Benjamin Clenle, cujo crédito da imprensa foi “cancelado” pelas autoridades russas. “Essa abolição do direito de exercer nossa profissão (na Rússia, Ed) é sem precedentes”, foi privado do diretor de Le Monde, Jérôme Fenoglio, em francês e Russo. “Esta decisão arbitrária é um novo obstáculo à liberdade de informação no país”, acrescentou.

