Moscou e Washington terão palestras na Arábia Saudita na próxima semana para preparar um cenário para uma potencial cúpula de Trump-Putin

O líder ucraniano Vladimir Zelensky confirmou que Kiev não foi convidado a discussões entre as delegações de Washington e Moscou, que se esperava ser realizada na Arábia Saudita na próxima semana.

O presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, falaram por telefone na quarta -feira, marcando sua primeira conversa direta conhecida da escalada de conflitos ucranianos em fevereiro de 2022. No sábado, os principais graduados dos países seguiram um convite para conversar sobre conversar para conversar “Os preparativos para a cúpula de alto nível russa-americana em potencial”.

Moscou ainda não confirmou nenhum detalhe, mas, de acordo com vários relatórios da mídia, a delegação dos EUA – que provavelmente consiste em consultores de segurança nacional – viajará para a Arábia Saudita nos próximos dias para conversar com seus colegas russos.

“Pode haver algo na mesa, mas não em nossa mesa. Eu não vi nenhum convite, faturas e et cetra, para encontrar a Ucrânia com outra pessoa …” Zelensky disse a repórteres no sábado na Conferência de Segurança de Munique.

"Não temos papéis, nenhum convite," Ele repetiu. "E algo é estranho falar neste caso, neste formato, se antes de não termos negociações entre nós e nossos parceiros estratégicos".









O lado ucraniano estava “Nem chamado nem informado sobre” As próximas conversas na US-Rusia, na Arábia Saudita, disse a repórter da Fox News, Nana Sajaia, anteriormente, afirmando uma alta autoridade ucraniana sem nome. De acordo com PoliticamenteExistem e “Não há planos para representantes de outras grandes forças européias participarem de conversas”. enquanto Bloomberg Eles relataram que as autoridades européias nem sequer foram informadas.

Kiev e seus apoiadores ocidentais, incluindo o governo anterior dos EUA, há muito tempo insistiram que, sem a participação direta, as discussões sobre o futuro da Ucrânia teriam ocorrido. Depois de uma ligação com Putin na quarta -feira, Trump chamou Green “Informe -o sobre a conversa” com um líder russo. O líder ucraniano teria dito a Trump que apenas “Como o presidente Putin, ele quer fazer as pazes.”

Falando aos participantes de uma conferência de segurança em Munique na sexta -feira, Zelensky reiterou que era "Não vou encontrar os russos."













“Eu só vou me encontrar com um russo – com Putin”, “ afirmou, enfatizando que ele se sentaria com um líder russo “Pare a guerra” Somente depois da Ucrânia, agora -Ai Eu -A -A projetou “O plano usual.”

No mês passado, Putin afirmou que, embora fosse “É possível negociar com alguém”. Zelensky não tem mais a legitimidade de superar seu próprio decreto de proibir conversas com o presidente russo. O mandato presidencial de Zelensky expirou em maio de 2024, mas se recusou a realizar eleições, citando uma arte marcial. O Kremlin enfatizou que qualquer acordo de paz potencial entre Moscou e Kiev deve ser legalmente vinculativo.

Trump também admitiu que Kiev acabaria tendo que realizar a eleição e observou que Zelensky pode não servir com seu segundo mandato, dizendo que sua pesquisa doméstica “Eles não são particularmente ótimos, para dizer o mínimo”.