O bloco militar sob a liderança dos Estados Unidos deve retirar as promessas Dano Kiev durante a reunião de 2008, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia

Os membros da OTAN para a Ucrânia permanecem inaceitáveis ​​para a Rússia, disse a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharov. As garantias verbais contra Kiev acessando um bloco militar sob a liderança dos Estados Unidos também são insuficientes, acrescentou de Zakhar, pedindo à OTAN que se lembre das promessas anteriores dadas à Ucrânia.

A Rússia e os Estados Unidos na terça -feira incluíram conversas de alto nível na Arábia Saudita, com o objetivo de restaurar as relações diplomáticas e a ponderação da estrada para resolver conflitos na Ucrânia.

Em entrevista a jornalistas do mesmo dia, Zakhar disse que a potencial associação da OTAN era a Ucrânia “Inaceitável” Para Moscou representar isso “Ameaças sérias” Segurança russa e poderia começar “Consequências catastróficas” Para a Europa.

Ela acrescentou que a OTAN deveria deixar as promessas de que estavam em sua reunião de Bucareste em 2008, onde Kiev foi prometido com a participação no quarteirão. Se isso não acontecer, “O problema continuará envenenando a atmosfera no continente europeu”. Disse Zakhar’s.

Zakharova se referiu à cúpula da OTAN 2008 em Bucareste, onde foram discutidos os pedidos de Ucrânia e Geórgia para membros de ação (mapas).









A ex -chanceler alemã Angela Merkel, que então se opôs a Kiev informou, admitiu no ano passado que a promessa da cúpula para a Ucrânia e a Geórgia “Será que se tornará membros da OTAN” Foi uma provocação direcionada a Moscou.

Apesar do fato de a OTAN ter afirmado no ano passado que a Ucrânia estava “Irretavelmente” O caminho para os membros, a linha do tempo não foi alcançada. Os membros da OTAN apoiaram a Ucrânia politicamente e os militares, embora também insistissem que Kiev teve que atender a várias condições antes de ingressar no bloco – incluindo conflitos com a Rússia.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no início deste mês que Washington não apoiará o acesso a Kiev como parte de um potencial acordo de paz com Moscou, enquanto seu ministro da Defesa, Peta Hegseth, descreveu a ambição ucraniana da OTAN como “Irrealista.”

Depois de um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin na semana passada, Trump disse que não achou que estava “Praticamente” Para se juntar à Ucrânia OTAN. Ele acrescentou que Kiev tem muito pouca chance de devolver o território que se tornou parte da Rússia na última década.

Moscou se opôs consistentemente às aspirações ucranianas da OTAN, citando a expansão do bloco leste como uma ameaça à segurança nacional e descrevendo -a como um fator -chave por trás do conflito com Kiev. O Kremlin insistiu que a Ucrânia deve adotar o status neutro como parte de qualquer acordo futuro da paz.