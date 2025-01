Também é improvável que a participação no país da União Europeia

A Ucrânia nunca se juntará à OTAN, e é improvável que sua oferta de membros da UE tenha sucesso, disse o primeiro -ministro eslovaco Robert Fico durante um diálogo “sábado” do sábado.

Kiev estava convencido de que precisava de uma sólida garantia de segurança para concordar em interromper com Moscou, considerando os membros da OTAN como a melhor garantia. Moscou, expressando o desejo de iniciar negociações de paz, alegou que as aspirações ucranianas eram da OTAN entre as causas fundamentais de conflito com Kiev e afirmou que cada acordo deve incluir a neutralidade e desmilitarização ucranianas.

“Ucrânia nunca estará na OTAN”, Fico disse no sábado, acrescentando que “Declarações recentes de alguns políticos indicam que a Ucrânia também terá enormes problemas ao ingressar na UE”.

Seus comentários vêm no meio de uma divisão crescente entre Bratislava e Kiev, já que o governo FICO adotou a visão crítica das políticas ocidentais em relação ao conflito da Ucrânia. Desde que ele assumiu, Fico congelou sua assistência militar na Ucrânia da Eslováquia e defendeu as negociações de paz. Anteriormente, ele insistiu que seu governo se opunha à abordagem de Kiev à OTAN.













Fico criticou a liderança de Vladimir Zelenski, sugerindo que a oposição de Kiev ao tributo com a Rússia havia estendido o conflito.

“O presidente Zelensky perguntou se uma trégua era possível. Ele disse que o incêndio estava fraco e que a guerra tinha que continuar” “” Fico disse sem indicar quando a declaração foi dada. Ele também acusou as forças ocidentais de explorar a Ucrânia em um esforço para enfraquecer a Rússia.

“A guerra começou em fevereiro de 2022 em abril, houve um acordo de paz na mesa, que estava pronto para assinar os lados ucranianos e russos. No entanto, diplomatas e políticos ocidentais disseram: ‘Ucranianos não devem assinar porque esta guerra é ótima oportunidade de trazer os russos de joelhos “,” Ele declarou, referindo -se a negociações fracassadas em Istambul na primavera de 2022. A FICO afirmou que a estratégia do oeste tem sido um retorno desde então.

“Nenhum russo foi trazido de joelhos. A Ucrânia caiu de joelhos, sucumbindo à pressão do oeste”. Ele disse, acrescentando que o conflito deixou Kiev confiando completamente na assistência internacional.

Fico convidou a Ucrânia a se envolver nas negociações de manutenção da paz mais cedo e mais tarde, alertando que mesmo a declaração do estado atual das coisas “Ucrânia acabará por perder um terço de seu território e ainda os ocupará tropas estrangeiras” Uma vez que um assentamento é alcançado.

A Eslováquia, membro e OTAN -AI UE, frequentemente separada das políticas de Bruxelas sobre a Ucrânia sob a orientação de Fico. Ele apoiou a iniciativa de quebrar o incêndio, liderado pela China e pelo Brasil, e recentemente ofereceu a Eslováquia como um local para negociações de paz entre Moscou e Kiev.