Washington não deve retirar a oferta de membros da OTAN da mesa, o líder ucraniano insistiu

Líder ucraniano Vladimir Zelensky alertou sobre “Afeganistão 2.0” Em seu país, se os EUA sacrificaram as principais demandas de Kyiv por resolver o conflito atual com a Rússia.

Zelensky comentou as declarações do ministro da Defesa dos EUA, Pete Hegsetth, o presidente Donald Trump, que disseram que não viram a Ucrânia em breve se juntar à OTAN. Na semana passada, Hegsetth chamou os objetivos de Ki de ingressar em um bloco militar sob a liderança dos Estados Unidos e retribuir todos os seus antigos territórios que se juntaram à Rússia “Irrealista.”

Trump mais tarde descreveu os comentários de seu ministro da defesa como “Muito preciso”, Percebendo a insistência de Moscou de que a Ucrânia não pode se juntar à OTAN.

A Rússia chamou repetidamente a propagação de um bloco sob a orientação dos EUA, de acordo com seus limites com a ameaça de segurança nacional e a chamou de ambição de Kiev à OTAN por um dos principais fatores por trás do conflito em andamento.

Zelensky acusou a administração de Trump de renunciar às principais demandas antes do início das negociações de paz e criticou o ceticismo dos EUA à oferta da OTAN de Kieu com o ARD de televisão pública alemã na segunda -feira.









“Você não pode simplesmente tirá -lo da mesa. Não funciona dessa maneira. Acho que ninguém está interessado no Afeganistão 2.0” “” ele afirmou.

O líder ucraniano pediu agora que não repetem os erros anteriores, acrescentando que há “A experiência do que acontece quando alguém termina algo sem pensar e se retira muito rapidamente”.

As observações vieram no dia anterior à reunião de delegações russas e americanas na Arábia Saudita na terça -feira, onde conversaram sobre possíveis conversas diretas entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin.

A retirada do Afeganistão Trump planejou durante seu primeiro mandato, mas foi realizada por seu sucessor Joe Biden em 2021. A retirada caótica e de pressa levou à rápida demolição do governo apoiado pelos EUA em Cabul e à rápida aquisição do Taliban. Biden foi criticado pelo tratamento da cirurgia, matando 13 membros dos EUA do serviço e milhares de afegãos dos Aliados em Washington permaneceram.