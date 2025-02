“A França sediará a cúpula européia na Ucrânia na próxima segunda -feira”. Anunciou isso atingindo a conferência na segurança de Mônaco O ministro das Relações Exteriores polonês Radoslaw Sikorski. O primeiro -ministro polonês Donald Tusk “na segunda -feira, ele participará de uma reunião de líderes europeus a convite do presidente Emmanuel Macron. Temos que mostrar nossa força e unidade ”, disse o ministro polonês X.

No entanto, as fontes Elyse não “confirmam” os sumãs dos líderes da UE programados para segunda -feira em Paris, anunciados em Munique pelo ministro das Relações Exteriores da Polônia. No entanto, fontes que falam “discussões em andamento entre líderes europeus para possíveis reuniões informais” determinam que “nada está definido por enquanto”. Enquanto isso, o Ministério das Relações Exteriores dos EUA pediu ao governo europeu que fornecesse informações detalhadas sobre armas, em uma unidade de uma unidade para a paz das medidas de segurança AO que poderiam fornecer à Ucrânia qualquer garantia de segurança para encerrar a guerra com a Rússia. O Financial Times escreve que ele estava olhando para o documento. O aplicativo seria enviado nesta semana. De acordo com o plano de Washington, o documento é se concentrar na Europa para defender a Ucrânia após o acordo de paz e o preço que a Europa está disposta a pagar pela participação nas negociações.

Enquanto isso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelsky anuncia que se recusou a concordar com Washington sobre países raros. Zelena diz que o contrato “deve estar associado a garantias de segurança”. “Acordo – ela disse que o líder ucraniano, bem como a Ucrânia da RRIPPORTA RBC – foi preparado no nível ministerial. Mas sou o presidente e terei um impacto na qualidade deste documento. Portanto, não permiti que os ministros assinassem um acordo porque, na minha opinião, não está pronto. Ele não está pronto para proteger nossos interesses ”, afirmou.

“A Ucrânia nunca aceitará acordos concluídos por nós sem nosso envolvimento. E a mesma regra deve se aplicar a toda a Europa. Nenhuma decisão na Ucrânia sem Ucrânia. Nenhuma decisão sobre a Europa sem a Europa ”. Volodymyr Zlensky disse e interveio na Conferência de Segurança de Mônaco.

“A Europa deve ter um lugar à mesa quando decidir, tudo o mais é zero. Se formos excluídos das negociações sobre o nosso futuro, perderemos”, acrescentou.

“Obviamente, temos nosso plano. Nosso plano é o nosso país. Mas precisamos de uma perspectiva comum. Estamos prontos para um plano conjunto”, continua Zeleksy com referência a uma conversa por telefone com o presidente dos EUA, Donald Trump.

“Ele me disse que tínhamos que nos ver. Eu o confirmei e disse que era importante nos encontrarmos ”, em comparação com Bilateral com Putin. Ele disse que teve uma “boa conversa” com o presidente dos EUA.

O líder ucraniano também enfatizou que não se podia confiar no presidente russo Vladimir Putin. “Veja o que Putin está tentando fazer agora. Este é o jogo dele: Putin fala diante da América, como antes da guerra, quando eles se conheceram, e pareciam querer compartilhar o mundo. Então Putin tentará chegar ao presidente dos Estados Unidos na Red Square 9. Maio deste ano, não como um líder reconhecido, mas como apoiando seu próprio desempenho.

Ele acrescentou ontem: “O drone russo atingiu o sarcófago Chernobyl. Drone com 50 kg de explosivos “e esse gesto não é apenas” louco “, mas também como” simbólico “:” é um sinal de que Putin não quer nenhuma paz.

Quanto à Europa, o presidente ucraniano disse que “todos tentamos entender o que está acontecendo na Europa … precisamos de uma Europa que fale em uma única voz e não com muitos votos, é necessária uma política externa comum”. E os europeus também devem ser capazes de se defender. “Eu realmente acredito: agora é hora de criar unidades defensivas européias”, ele ficou.

Por esse motivo, ele explicou que, para Kiev, a segurança garante “a participação na Ucrânia na OTAN”. “Mais cedo ou mais tarde, haverá limites entre a guerra e a paz”, acrescentou que “, de acordo com os serviços secretos, ele deseja enviar soldados à Bielorrússia neste verão no pretexto do pretexto. Eles poderiam atacar a Ucrânia “, mas” mas “, mas poderiam atacar a Ucrânia. “Eles também poderiam ir a outros países e lembrar que” a Bielorrússia tem fronteiras com três países da OTAN “.

“Eu disse a Trump que Putin tinha medo dele”



“Sim, eu disse a Trump que Putin tinha medo dele”, disse o líder ucraniano, anunciando mais detalhes sobre sua conversa com o líder americano em entrevista à CNN. “Agora Putin sabe”, acrescentou entre algumas risadas e aplausos da audiência da conferência Mônaco.

“Eu não deveria rir, mas você me fez rir”, disse Christiane Amanpour, da CNN, que conversou com ele. “Queremos paz, temos que viver e temos que sorrir quando tivermos tempo”, disse a entrevista.

