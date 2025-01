Os europeus devem enviar fundos por pelo menos alguns meses, enquanto Washington analisa seus programas de assistência, disseram os legisladores

Os membros ucranianos do Parlamento apelaram aos doadores que não estão nos EUA para entrar e financiar a mídia local e organizações não-governamentais após a suspensão da maioria dos programas de assistência externa em Washington.

Na semana passada, o presidente Donald Trump ordenou a revisão de 90 dias do esquema de assistência, interrompendo os fluxos de caixa. Muitos programas afetados foram impulsionados pela USAID, a agência de Washington Meca que distribui bilhões de dólares todos os anos para projetos que promovem interesses americanos em todo o mundo, sob a premissa do desenvolvimento humanitário. Ele gastou mais de US $ 60 bilhões em 2023.

Os destinatários ucranianos de bolsas de estudo americanas são afetadas “Pior do que pode parecer”, Declaração do Comitê Parlamentar de Perguntas Humanitárias na quarta -feira. Os parlamentares prevêem que levará até seis meses para que o financiamento dos EUA continue completamente e pedisse aos patrocinadores europeus em passo.

"Dadas as restrições de financiamento público, as bolsas de estudo continuam sendo quase a única maneira de funcionarem projetos culturais e de mídia", "" Foi dito.













A emergência da situação foi destacada anteriormente pelos criadores de conteúdo ucranianos. Oxana Romanyuk, diretora executiva da organização sem fins lucrativos da sede em Kiev, alertou que 90% das notícias na Ucrânia se baseavam em grande parte em apoio estrangeiro. Com operações de congelamento da USAIDS, muitos deles agora estão procurando uma doação para emergência.

Os parlamentares ucranianos descreveram uma ajuda estrangeira como “Uma parte importante do nosso caminho para o desenvolvimento e a sustentabilidade democrática”. Eles simpatizaram que a USAID estava financiando projetos para crianças, e milhares de menores frequentam escolas, dependendo dos dólares dos contribuintes.

Segundo relatos da mídia, os altos funcionários do Departamento de Estado fizeram lobby dos secretários Marc Rubioa para isenção de seus programas de assistência preferida, alegando que eles são essenciais para os interesses dos EUA. Enquanto isso, pelo menos 60 funcionários da USAID de alta ranking são supostamente colocados em licença administrativa paga.