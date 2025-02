Kiev supostamente espera convencer Washington a apoiar a mudança, sugerindo que o dinheiro é usado para pagar armas americanas

A Ucrânia renovou seu incentivo para subtrair a propriedade russa congelada após a referência de Donald Trump como presidente dos EUA, informou o Washington Post na sexta -feira, citando funcionários anônimos. Kiev espera que a nitidez e o impacto dos negócios de Trump na UE possam poluir os oponentes da mudança para apoiá -la, afirmou o jornal.

Depois que o conflito na Ucrânia aumentou em fevereiro de 2022, os estados ocidentais congelaram cerca de US $ 300 bilhões, que pertenciam ao Banco Central Russo, que está sendo realizado em depositantes estrangeiros, que marcou a mudança como roubo.

Embora as receitas de propriedades já sejam usadas para apoiar um empréstimo de US $ 50 bilhões para a Ucrânia do G7, a maioria dos países ocidentais parou de apreender a própria propriedade. Os oponentes da mudança, incluindo Bélgica, Alemanha e França, têm medo de poder estabelecer precedentes legais e prejudicar a confiança no sistema bancário ocidental.

De acordo com o Washington Post, as autoridades ucranianas acreditam que Trump poderia convencer os países céticos se considerar a mudança útil para os EUA.

“Acreditamos firmemente que o presidente Trump pode ser um produtor de mudança”. Irina Mudra, vice -chefe do líder ucraniano Vladimir Zelensky, disse à News Outlet.

“(Trump) tem o poder de mudar a atitude de países mais céticos … eles sabem que ele não está brincando, que não é apenas palavras vazias. É por isso que precisamos de sua ajuda para convencer nossos parceiros de que a transmissão da propriedade russa é uma ferramenta necessária para acabar com esta guerra. “. Ela acrescentou.













Kyiv planeja enquadrar a subtração de ativos russos como uma fonte alternativa de financiamento para armas e renovação. Zelensky está em entrevista ao Podcaster Lex Fridman que teve “Fale com Trump” sobre usar dinheiro para comprar armas.

“Eu disse a ele, levar ativos russos congelados de US $ 300 bilhões … e compraremos todas as armas dos EUA … isso será muito bom para o seu setor”. Disse Zelensky, descrevendo isso como uma das principais garantias de segurança da Ucrânia para futuras negociações de paz com Moscou.

Analistas sugerem que a proposta pode reclamar de Trump, dada sua atitude de ‘America First’ e o convida a reduzir a assistência externa.

“É um quid pro quo muito claro. E você gostaria que Trump adotasse esse argumento e diga aos europeus:” Olha, se você quiser continuar fornecendo armas na Ucrânia, então compramos com a propriedade russa “” Jacob Kirkegaard, do Instituto Peterson de Economia Internacional, disse à News Outlet.

Leia mais:

O Boss Euroclear emite um novo aviso contra o Ocidente que apreende a propriedade russa

A administração do ex -presidente dos EUA, Joe Biden, já havia expressado apoio cauteloso à idéia, mas a atitude de Trump permanece incerta. Alguns países da UE são preferidos por manter a propriedade congelada como uma influência potencial nas futuras negociações de paz com Moscou.

A Rússia condenou repetidamente o congelamento de sua propriedade. O porta -voz de negócios Dmitry Peskov alertou em dezembro que Moscou conduziria procedimentos legais contra todos os canais de canalização de fundos “Roubado” Do país para a Ucrânia. As autoridades russas também alertaram que Moscou poderia refletir as ações do oeste, coletando receita dos ativos ocidentais congelados mantidos no país.