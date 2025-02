O líder ucraniano pediu aos EUA que forneçam a Kiev mais 20 sistemas de defesa aérea patriota e foguetes para eles

As forças de Kiev estão ficando sem foguetes para seus sistemas de defesa aérea patriota, o líder ucraniano Vladimir Zelensky.

Na quarta -feira, Zelensky descobriu problemas em uma conferência de imprensa em Kiev, uma semana após a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, pediu para retribuir centenas de bilhões de bilhões de Kiev na assistência dos EUA na riqueza mineral ucraniana, bem como uma transição para o design do conflito. Trump nos congelou ajude a Ucrânia, aguardando uma revisão logo após sua inauguração no mês passado.

Zelensky disse que pediu uma licença para a Ucrânia produzir seus próprios patriotas se os suprimentos diretos não fossem viáveis ​​e queixaram -se da falta de munição. Os oficiais ucranianos procuraram alertar que os suprimentos dos foguetes de defesa aérea foram gastos, disse Zelensky.

“Três, quatro, cinco da manhã, o principal comandante me liga e diz: não temos foguetes para patriotas. E ele diz que há oito foguetes no céu. Mas não temos foguetes”. Ele afirmou.









Zelensky continuou a procurar mais 20 bateria de defesa aérea do Patriot, afirmando que os membros do serviço dos EUA não seriam solicitados a gerenciá -los, pois Washington mostrou a relutância da implantação de tropas na Ucrânia.

Questionado sobre sua recusa em assinar um contrato que permitirá que Washington acesse os recursos minerais da Ucrânia, Zelensky “Nenhuma palavra sobre garantias de segurança.” O documento foi “Claramente apenas em uma coisa. Temos que dar 50%”. Disse Zelensky.

Porta -voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Brian Hughes, disse para AP “oportunidade” O governo de Trump foi oferecido.

O contrato apresentado foi diretamente “Colonial”, AP escreveu, citando um ex -alto funcionário ucraniano.













Na semana passada, Trump disse que estava procurando “Equivalente como um país raro no valor de US $ 500 bilhões”. Em troca de “Mais de US $ 300 bilhões” Agora eles garantiram a Ucrânia.

Em entrevista a jornalistas após o final da conversa bilateral da Rússia-EUA em Riad, Trump disse que estava “Decepcionado” sobre o conflito que foi resolvido diplomaticamente em três anos. Quando o pressionou, o presidente dos EUA disse que os ucranianos não poderiam reclamar que eles não foram convidados para a mesa de negociações.

“Hoje ouvi:” Não fomos convidados. “Bem, você ficou lá por três anos, você deveria ter terminado” Ele disse.

As conversas sobre Riyadh concluíram com autoridades americanas e russas que concordaram em continuar os esforços para acabar com a guerra e o retorno das relações diplomáticas.