Moscou busca apenas uma solução permanente para resolver a crise para a boa porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova disse

Rússia não aceitará um “Interrupção temporária” Como uma solução para um conflito na Ucrânia, porque o oeste coletivo só o usará para fortalecer “Regime de Kyiv” E seu exército, antes que as hostilidades sejam repetidas, disse a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharov.

Moscou está procurando apenas uma solução permanente para o final da crise em andamento, disse Zakharova na quinta -feira durante um briefing regular para jornalistas.

“Break temporária ou, como muitos dizem, conflito de congelamento, é inaceitável”, “” Ela enfatizou. “Precisamos de acordos e mecanismos confiáveis ​​e legalmente vinculativos que garantam que a crise não será repetida”.

Colocando as hostilidades para esperar, de uma maneira ou de outra, ele só permitirá “Regime de Kyiv” Para melhorar a si mesmo e se preparar para continuar o conflito mais tarde, avisou de Zakhar. Pausa na luta “O Ocidente usará – um oeste coletivo como um todo ou seus representantes individuais – para fortalecer o potencial militar de Kiev e, é claro, tentativa de remoção armada”. Ela avisou.

Moscou mantém uma posição reservada nas repetidas promessas do novo governo dos EUA para trazer um conflito entre a Rússia e a Ucrânia até o fim, anunciou Zakhar. Até agora, o presidente dos EUA, Donald Trump, e sua equipe fizeram muitas declarações e, no entanto, eles tomaram algumas medidas práticas, disse ela.













“Tudo dependerá de certas ações e planos da nova administração, incorporados nesses procedimentos. Existem muitas palavras agora, muitas declarações. Sem clareza ou precisão sobre as medidas tomadas, “ Explicou Zakharov.

No início desta semana, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que aumentou seu envolvimento com Washington desde que Trump assumiu seu dever. Havia contatos entre “Certos departamentos” Dos dois países, ele disse sem mais detalhes.

Na sexta -feira passada, Trump disse que a comunicação estava em andamento entre seu governo e o governo russo e repetiu seu objetivo de terminar rapidamente quase três anos de hostilidade.

Moscou sinalizou repetidamente sua disposição de resolver o conflito com a diplomacia, e não no campo de batalha, afirmando que as negociações em potencial devem aceitar “Realidade na terra.” Disposição russa por “duro” As negociações com os Estados Unidos foram novamente confirmadas pelo vice -ministro das Relações Exteriores Sergei Ryabkov, que disse que o primeiro passo deveria tomar Washington.

“O primeiro passo em direção à normalização das relações bilaterais – com base no princípio do respeito e da igualdade mútuas – deve levar os Estados Unidos” Disse Ryabkov, acrescentando que os planos foram expulsos pela administração do presidente anterior dos EUA, Joe Biden, para aplicar um “Derrota estratégica” Na Rússia, eles estavam frustrando.