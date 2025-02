Donald Trump disse que estava compartilhando a objeção russa de que a Ucrânia não poderia entrar na OTAN. “Pessoalmente, não acho que seja viável. O tempo em que a Ucrânia não pôde entrar na OTAN, e eu concordo ”, disse Trump com repórteres.

O telefonema veio após um crescendo de 24 horas, que registrou uma aceleração repentina nos contatos entre a Rússia e os EUA, como a realocação da Ucrânia e dos países europeus.

Vladimir Putin e Donald Trump falaram por um longo tempo – uma hora e meia, de acordo com o Kremlin – decidiram “iniciar imediatamente as negociações” na Ucrânia, como o presidente dos EUA anunciou e disse que “convenceu firmemente que eles ocorreram”. A opinião compartilhada pelo russo, segundo a qual é possível encontrar uma “solução de longo prazo” do conflito.

Imediatamente depois que Trump chamou Volodymyr Zlensky, com quem conversou com uma hora, de acordo com o conselheiro do presidente ucraniano. A conversa, que “correu muito bem”, comentou sobre Tycoon sobre a verdade e disse que “Zelski, como presidente Putin, também quer fazer as pazes”. “Ninguém – Zelski respondeu – não quer a paz mais do que a Ucrânia. Juntamente com os Estados Unidos, seguimos nossas etapas adicionais para interromper a agressão russa e garantir uma medida permanente e confiável. Como o presidente Trump disse, vamos fazer isso ”.

Trump anunciou que ele e Putin “concordaram em cooperar, visitando de perto suas nações relevantes”. À noite, o presidente dos EUA renomeou e anunciou que a reunião com o líder russo ocorrerá na Arábia Saudita sem mais detalhes, enfatizou que o cessar -fogo na Ucrânia poderia ocorrer “em um futuro não muito distante”, mas que o A adesão de Kiev na OTAN não seria “realista”.

A cabeça do Kremlin, por sua vez, anunciou que havia convidado magnata para Moscou. Ambos os presidentes concordaram em negociar negociações imediatamente para suas equipes relevantes. Parte do americano incluirá o ministro das Relações Exteriores Marco Rubio, o diretor da CIA John Ratcliffe, o conselheiro de segurança nacional Michael Waltz e o embaixador e o correspondente especial Steve Witkoff.

Witkoff, até agora conhecido como correspondente da Casa Branca no Oriente Médio, chegou surpreendentemente a Moscou ontem para trazer Mark Fogel de volta para casa, um professor americano que é realizado na Rússia desde 2021. Em troca de sua libertação, as autoridades dos EUA anunciaram a libertação do cidadão russo Alexander Vinnik, presos na Grécia e emitiram aos EUA em 2022 com severas acusações de lavagem de dinheiro. Durante uma visita à capital russa Witkoff, no entanto, ele também teria um rosto com Putin, que durou três horas e meia, de acordo com o conhecido maestro Fox News Sean Hannita. A circunstância não confirmou nem o deserto Marco Rubio, uma entrevista com Hannita ou do Kremlin.

Putin, disse o departamento, “apoiou uma das principais teses do estado dos EUA com que chegou a hora de cooperar”. E durante a entrevista, além da Ucrânia, os tópicos da crise do Oriente Médio, o programa nuclear iraniano e as relações bilaterais russas-americanas no campo econômico, também afetadas.

Entre a missão de Witkoff em Moscou e a entrevista entre Trump e Putin, houve tempo em Bruxelas para encontrar um grupo de contato na Ucrânia, no qual o ministro da Defesa Americana, Pete Hegseth, esclareceu terminais no limite brutal, quais são as intenções de Washington: Os ucranianos têm e recuperam o território em sua posse até 2014. Além disso, os EUA não pretendem participar de nenhuma forças pacíficas após o fim do fogo.

Zelena e a União Europeia tentaram a ferida.

Em uma entrevista ao The Economist, o presidente ucraniano disse que estava convencido de que Trump não tinha plano para o fim do conflito. “Sem consultas conosco, acho que não pode ser concluído”, acrescentou. “A Europa deve estar presente na tabela de negociações, porque o resultado nos afetará muito”, em vez disso, o pedido para o chefe da política externa da UE, Kaja Kallas.

Ele também tentou iniciar a idéia de trocar o território com Moscou e propôs devolver uma pequena parte da região de Kurns Russa ocupada por tropas ucranianas com partes das províncias ucranianas dos russos disputados.

“Isso é impossível, a Rússia nunca falou e nunca discutirá seu território”, disse o porta -voz do Kremlin Peskov a repórteres e prometeu que as unidades militares de Kiev em Kursk seriam “destruídas”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA