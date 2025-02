Donald Trump Disse a BBC a acreditar que A Rússia tem “documentos para participar de qualquer conversa de paz para acabar com a guerra na UcrâniaPorque “conquistou muito território”.

“Acho que os russos querem ver o fim da guerra, disse o presidente dos EUA na televisão britânica na Força Aérea One -. Eu acho que eles têm cartas pequenas, porque levaram muito território. Cartões. Tudo bem “. Quando perguntado se ele acredita que Moscou quer paz, Trump respondeu:” Sim “.

“Putin é o único ditador nesta guerra. Verde é um herói ”, Comentou assim Ministro Francês Responsável pela Europa, Benjamin HaddadUma entrevista ao transmissor LCI, as declarações recentes do presidente dos EUA, segundo as quais seu colega ucraniano, Zelena, seria um “ditador sem eleições”.

Haddad também confirmou a missão do presidente francês Emmanuel Macron, na próxima semana em Washington. Nesta ocasião, ele apontou para o ministro, Macron “trará a voz dos campeonatos europeus e diz que o futuro da Ucrânia não pode decidir sem eles”.

O presidente ucraniano Zelena faz “declarações inaceitáveis ​​sobre os líderes de outros estados”, Enquanto isso, o porta -voz do Kremlin diz Dmitry Peskov, Em relação às reivindicações do líder ucraniano, segundo as quais Trump está sob a influência da desinformação russa. Isso foi relatado pelo Interfax.

Ekonom: o governo de Trump agora está focado em “livrar -se de Volodymyr Zlensky”



O governo Donald Trump agora está focado em “livrar -se de Volodymyr Zelsky” como presidente da Ucrânia e já funcionaria para esse fim. O economista britânico escreve hojeGuardando o nome do general Valera Zaluzhny, um ex -comandante popular das forças ucranianas torpedeou Green e enviou a Londres como embaixador como um possível sucessor. O economista afirma então que o atual presidente é 52% do consenso, seu mínimo histórico de 90%. E ficaria impressionado com 65% dos votos contra 30 no hipotético desafio de dois yard.

Reprodução reservada © Copyright ANSA