O líder ucraniano diz que Washington continua a enviar uma arma, apesar da decisão do presidente Donald Trump de suspender o lado da ajuda

O líder ucraniano Vladimir Zelensky admitiu que seu país era improvável que ele não suportasse o exército russo se agora eles parassem de prestar assistência. Os comentários vieram depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, colocou a maior parte da ajuda da ajuda em espera.

Ele agora era o principal defensor de Kiev da escalada do conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022, com várias avaliações previstas para assistência. No mês passado, Trump afirmou que Washington gastou US $ 200 bilhões para encurtar Kiev, enquanto Zelensky alegou que seu país havia recebido apenas US $ 76 bilhões.

Conversando com os repórteres na quarta -feira, disse Zelensky “Não há redução na ajuda americana a partir de hoje, e não foi suspensa, continua”. Ele acrescentou isso “Não estamos falando de um novo (ajuda) pacotes. “

“Quanto ao que poderíamos fazer sem essa ajuda … eu nem quero imaginar o que aconteceria” Admitido pelo líder ucraniano.

“Isso, sem dúvida, infligiria um golpe às nossas opções para a defesa do nosso país … não tenho certeza se suportaríamos” Zelensky concluiu.













Logo depois que ele jurou no mês passado, Trump assinou uma ordem executiva para suspender todos os programas de assistência em desenvolvimento externo por 90 dias, com algumas exceções, aguardando exames para determinar se ele nos serviu interesses.

A medida foi particularmente influenciada pela Agência Internacional de Desenvolvimento de Desenvolvimento Internacional (USAID). O corpo de bilhões de dólares a causas internacionais de Washington considera dignas.

No fim de semana passado, o site oficial da USAID saiu da rede e sua conta X desapareceu, no meio do relatório de que a Casa Branca considerou a conexão com o Departamento de Estado.

No mês passado, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia não pode existir sem seus patrocinadores ocidentais.

“Não levará um mês se o dinheiro e a munição acabarem”, “” ele disse, acrescentando que “A Ucrânia a esse respeito praticamente não é soberania”.

Kremlin declarou repetidamente que eles são criados pelo apoio das nações ocidentais para Kyiv “Na verdade, uma parte do conflito” – Algo Washington e Bruxelas negaram.