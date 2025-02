Donald Trump Disse a BBC a acreditar que A Rússia tem “documentos para participar de qualquer conversa de paz para acabar com a guerra na UcrâniaPorque “conquistou muito território”. “Acho que os russos querem ver o fim da guerra, disse o presidente dos EUA na televisão britânica na Força Aérea One -. Eu acho que eles têm cartas pequenas, porque levaram muito território. Cartões. Tudo bem “. Quando perguntado se ele acredita que Moscou quer paz, Trump respondeu:” Sim “.

“Putin é o único ditador nesta guerra. Verde é um herói ”, Comentou assim Ministro Francês Responsável pela Europa, Benjamin HaddadUma entrevista ao transmissor LCI, as declarações recentes do presidente dos EUA, segundo as quais seu colega ucraniano, Zelena, seria um “ditador sem eleições”. Haddad também confirmou a missão do presidente francês Emmanuel Macron, na próxima semana em Washington. Nesta ocasião, ele apontou para o ministro, Macron “trará a voz dos campeonatos europeus e diz que o futuro da Ucrânia não pode decidir sem eles”.

O presidente ucraniano Zelena faz “declarações inaceitáveis ​​sobre os líderes de outros estados”, Enquanto isso, o porta -voz do Kremlin diz Dmitry Peskov, Em relação às reivindicações do líder ucraniano, segundo as quais Trump está sob a influência da desinformação russa. Isso foi relatado pelo Interfax.

“Temos uma posição bastante direta e clara: o presidente ucraniano Volodymyr Zlensky – disse Porta -voz da Comissão Europeia Stefan de Keersmaecker – Č STATO eleito legitimamente em eleições únicas, justas e democráticas. Ucrânia é democracia. A Rússia de Putin não é ”.

“Na segunda -feira, 24 de fevereiro, o terceiro aniversário de grande extensão da Ucrânia é a Rússia – anunciado em x Presidente do Conselho Europeu Antonio Costa –. Eu decidi estar em Kiev para esta ocasião, Com Ursula von der Leyen Confirme nosso apoio ao heróico heroico ucraniano e ao presidente eleito democraticamente Volodymyr Zlensky ”.

“Estarei em Kiev na segunda -feira para repetir o apoio da Espanha da democracia ucraniana e do presidente Volodymyr Zlensky”, escreveu ele em X Primeiro Ministro Espanhol, Pedro Sánchez.

Capítulo 007 Kyiv, provavelmente parou de fogo durante o ano



Kyrylo Budanov, chefe do gur da inteligência militar ucraniana, diz que a Ucrânia e a Rússia provavelmente chegarão a um acordo em fogo até o final do ano. “Acho que chegaremos ao regime de incêndio este ano. Quanto vai durar ou quão eficaz será outra pergunta”, diz Budanov em uma entrevista retirada da mídia ucraniana. Budanov acrescenta que é cético em relação à eficácia de qualquer força de paz que possa ser implantada na Ucrânia. “Mostre -me pelo menos um país no mundo em que o uso de forças pacíficas trabalhava”, diz ele.

Trump, Zelecky dormiu quando o chefe do tesouro americano em Kiev foi



O secretário do ministro dos Estados Unidos, Scott Berent, foi tratado com uma maneira “um tanto nojento” durante sua recente visita a Kiev e não foi aceito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zlensky, que “dormiu”: o presidente dos EUA, Donald, disse que Trump, conforme relatado como relatado , Conforme relatado como relatado. CNN. Beed foi a Kiev para assinar um acordo entre a Ucrânia e os EUA sobre fontes de mineração do país, incluindo terras raras. O acordo que a Ucrânia rejeitou. Trump disse na noite passada que ressuscitaria o acordo, ou as coisas não causariam o presidente ucraniano Volodymyr “muito felizes” e pediu novamente eleições no país. O presidente dos EUA relatou então uma visita ao Ministro das Finanças na capital ucraniana. “Scott estava realmente foi para lá e foi tratado de maneira bastante importante, porque eles basicamente lhe disseram não e que ele dormiu em Zelena e não estava disponível para encontrá -lo”, disse Trump a bordo da Força Aérea. Bessnt “Viaje por muitas horas de trem, maneira perigosa, e estamos falando sobre o Secretário do Tesouro. Ele foi lá para criar um sinal do documento e, quando chegou, voltou vazio. Eles não queriam assinar o documento “, acrescentou. Para aqueles que perguntaram se ele poderia reviver o acordo, Trump respondeu: “Sim, acho que vou contratar esse acordo, ver o que acontecerá, mas vou cortá -lo ou as coisas não farão isso muito feliz. E eu olho, é hora de opções “.

Moscou, soldados implantados nascidos na Ucrânia inaceitável



O Kremlin expressou “preocupação” para comunicados à imprensa sobre o evento do futuro “envio de contingentes militares dos países da OTAN para a Ucrânia”: porta -voz de Kremlin Putin, Dmitri Peskov, confirma e comentários sobre os relatos do telégrafo de acordo. Quem prepararia o primeiro -ministro britânico Keir Starmer para o desempenho de Donald Trump um plano para enviar cerca de 30.000 soldados europeus na Ucrânia para manter um possível acordo de parada. Interfax relata isso. “É óbvio que a implantação de contingentes militares do norte da Holanda no território ucraniano não pode ser aceitável para nós”, disse Peskov novamente.

Mídia, Starmer oferece 30.000 soldados europeus na Ucrânia



O primeiro -ministro britânico Keir Starmer apresentará ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump durante uma reunião em Washington na próxima semana, um plano que define cerca de 30.000 soldados europeus na Ucrânia para manter uma possível parada nos EUA: Telegraph escreve exclusivamente. De acordo com as fontes citadas pelo jornal, Starmer ilustrará em detalhes como essas unidades poderão fazer cumprir um possível acordo de incêndio e apoiar que é do interesse dos Estados Unidos continuar a impedir a terceira invasão russa após a luta.

Em média, “EUA não suportam a solução da ONU na Ucrânia”



Os Estados Unidos se recusam a ser co -autores da resolução da ONU por ocasião do terceiro aniversário do Vikace russo da Ucrânia, que apóia a integridade territorial do país e condena a agressão russa. A Reuters Online escreve isso. “A situação atual é que os Estados Unidos não o assinam”, disse a fonte diplomática.

A proposta, que condena a agressão russa e repete a obrigação da soberania da Ucrânia dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente, é apoiada por mais de 50 países. A Indindo Reuters não está clara quando o prazo decorrido para apoiar a proposta da resolução.

