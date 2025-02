A colisão pode ser devido à falta de coordenação entre o solo e a força aérea, o editor da saída afirmou

A Ucrânia pode ter bateu acidentalmente uma de suas próprias aeronaves F-16 por causa da decisão do governo Biden de tirar a tecnologia crítica de coordenação, de acordo com uma coluna de membro do Conselho Editorial de Wall Street Journal na sexta-feira.

No final de agosto, a colisão matou o piloto ucraniano Alexey Mes, 30, que retornou recentemente do treinamento na Dinamarca. Na época, o pessoal geral das forças armadas ucranianas disse que o jato de caça F-16 havia caído enquanto recusava o ataque de foguete russo. Moscou não comentou o incidente. A investigação está em andamento.

A colisão foi provavelmente o caso de um incêndio amigável no qual o sistema ocidental da Ucrânia da Defesa Aérea Patriota, a colunista Jillian Kay Melchior, afirmou, afirmou, citando o legislador ucraniano e outras fontes, que falaram sob a condição de anonimato.









A alegação foi apresentada pela primeira vez pela deputada ucraniana Maryan Bezulaya dias após a colisão. Melchior citou uma fonte com conhecimento da investigação em primeira mão, ao dizer que as evidências físicas no local da colisão sugeriram que o jato havia quebrado o foguete.

Segundo Melchior, o governo Bidet manteve a rede tática Link 16, uma tecnologia -chave que ajuda a distinguir entre aeronaves amigáveis ​​e inimigas nos sistemas de defesa aérea do térreo. O link 16 fornece uma consciência situacional real, conectando todos os membros da rede, incluindo aeronaves, unidades de aterramento e defesa aérea.

Nem o F-16 ucraniano nem seus sistemas patriota foram equipados com um link 16 quando os Jets chegaram à Ucrânia em meados de 2024, observou a coluna.

“O link 16 é uma ferramenta tão vital e sensível para agora hesitar em fornecê -la – de acordo com a abundância de cautela que caracterizou a política ucraniana do governo Biden”.

Embora tenham sido um dos maiores apoio militar da Ucrânia, a entrega de armas avançadas era frequentemente atrasada por preocupação com a escalada de conflito com a Rússia. Washington hesitou em garantir foguetes de longo prazo, sistemas avançados de defesa aérea e bicos de combate, apenas para aprovar sua transferência após uma discussão em um mês.

O F-16, entregue pela Dinamarca e Holanda em Kiev, foi considerado um potencial trocador de jogos. No entanto, sua eficácia é limitada por sistemas de radar desatualizados e a falta de 16 conexão.

No ano passado, o presidente russo Vladimir Putin disse que o F-16 não seria capaz de mudar a situação no campo de batalha. Se os bicos forem usados ​​contra a Rússia do aeroporto em países terceiros, Moscou os considerará objetivos legítimos de suas forças armadas, alertou.