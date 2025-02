As autoridades ucranianas se sentem traídas, mas desafiadoras depois que o presidente Trump culpou seu presidente pela invasão da Rússia, já que os Estados Unidos buscam conversas com Vladimir Putin para encerrar a guerra que o presidente da Rússia começou há três anos.

Eles dependem desesperadamente do apoio militar dos EUA, as autoridades ucranianas estão recuando a retórica de Trump sem destruir sua aliança com Washington, dentro e fora da Casa Branca. E implore na Europa que se torna relevante nos desenvolvimentos de rápido movimento entre os Estados Unidos e a Rússia.

“É doloroso, não é fácil, não é fácil processar”, disse Kira Rudik, membro do Parlamento Ucraniano e líder do doce partido da oposição, sobre os comentários de Trump.

Trump chamou Zelensky de “ditador” fazendo um “trabalho terrível”, aparentemente com raiva de Zelensky dizendo que Trump estava operando em uma bolha de desinformação. Isso foi uma resposta a Trump aparentemente culpando o líder da Ucrânia pela invasão da Rússia nos comentários na terça -feira.

A retórica de Tit-Forat foi um erro, disse Oleksiy Gontentko, membro do Parlamento Ucraniano para o Partido Solidariedade da Oposição Europeia.

“O que está acontecendo é uma catástrofe”, disse ele, conversando com a colina ao telefone de Odessa, com sirenes de ataques aéreos que soam ao fundo, alertando de possíveis ataques aéreos russos, por mísseis ou drones.

“Foi um grande erro de Zelensky reagir ao que Trump disse … que Trump está em uma bolha de informação, depois disso ficou claro que Trump reagiria. Sabemos que essas coisas, para que ele seja publicamente criticado, não eu Saiba, é o pior possível “, acrescentou Goncharenko.

“A melhor coisa agora, eu acho, não é mais responder e tentar encontrar alguém para enviar uma mensagem para Trump e tentar reconstruir pelo menos algum tipo de relacionamento, porque precisamos dos Estados Unidos, tudo isso”. Precisamos desesperadamente dos Estados Unidos “

Falando com o Kyiv Hill, Rudik rejeitou que Trump chama as eleições na Ucrânia como uma manobra russa para enfraquecer as posições da linha de frente e tornar o país mais vulnerável à interrupção e aos ataques.

Rudik, um membro da oposição do Parlamento, alinhou em grande parte atrás de Zelensky ao longo da guerra e o defendeu contra os ataques de Trump chamando o presidente da Ucrânia como “ditador” fazendo um “terrível trabalho”.

“Quando começamos a ouvir essas declarações do presidente Trump, posso dizer a ele que ele gostaria de nunca ter que estar na posição de que agora sou político”, disse ele novamente com sirenes de ataques aéreos às vezes.

Nas conversas com as vítimas da agressão russa de Vladimir Putin: soldados da primeira linha, civis que se escondem em abrigos de bombas, viúvas de guerra, pais cujos filhos foram mortos ou sequestrados, Rudik está tentando garantir que a Ucrânia não esteja sozinha.

“Eu gostaria de não ter que fazer isso. Eu tento explicar isso como uma técnica de negociação, onde o presidente Trump está tentando pressionar Zelensky e ver até onde ele pode empurrar ”, afirmou.

Trump tentou dobrar Zelensky à sua vontade. Durante seu primeiro mandato, Trump tentou pressionar Zelensky a iniciar uma investigação sobre o ex -presidente Biden, seu adversário de 2020, que a conversa liderou o primeiro julgamento político de Trump.

Os comentários mais recentes de Trump criticam Zelensky e passam a laços quentes com Putin, contrastam com grande contraste com grande parte da liderança republicana em Washington. A maioria dos senadores republicanos condena Putin como um criminoso de guerra e louva Zelensky como um herói, defendendo contra um poder de armas nucleares muito maior e hostil.

“Como você dissuadiu Putin? ARMO Esse tipo de dentes ”, disse o senador Lindsey Graham (Rs.C.) ao lado de Zelensky na Conferência de Segurança de Munique na semana passada.

“Lembre -se de mim, não invade a Ucrânia, ok? Simplesmente não funciona bem.

Graham é um aliado próximo de Trump e, nos últimos dias, a diferença entre Zelensky e o apoio de Trump a Putin estendeu a rotação. Graham estava por trás da proposta de que a Ucrânia oferece investimentos nos EUA em minerais críticos de mineração e terras raras, em troca de garantias de segurança.

Mas Zelensky rejeitou a proposta inicial de Trump para um acordo, qualificá -lo “não sério”. As tensões se intensificaram quando Zelensky reclamou de ser excluído de uma reunião entre nós e autoridades russas na Arábia Saudita no início desta semana.

Trump respondeu com um vitríolo extraordinário. Nos dois dias, Trump parecia culpar Zelensky por iniciar a guerra com a Rússia: Moscou invadiu a Ucrânia primeiro em 2014, anexando a Península da Crimeia e, em fevereiro de 2022, lançou uma invasão em grande escala.

E Trump disse que Zelensky fazendo um “trabalho terrível” compartilhou um índice de aprovação incorreto e o desafiou a realizar eleições, o que entraria em conflito com a lei marcial imposta durante a guerra.

“Estou surpreso com a reação visceral que ele teve, porque acho que ele sabe que a Ucrânia não começou essa guerra, acho que sabe que Zelensky é democraticamente escolhido”, disse o almirante da retaguarda (aposentado) Mark Montgomery, sênior sênior membro. A base para a defesa das democracias, um grupo de especialistas com sede em Washington.

“Acho que está frustrado”, disse Montgomery. Trump expandiu a linha do tempo para encerrar a guerra russa na Ucrânia de uma promessa de 24 horas de campanha. Mas mesmo os 100 dias que agora prevêem podem ser um prazo muito curto para tornar um final suportável e mutuamente aceitável para lutar.

“Eu não acho que o presidente Trump gosta de estar errado. Eu acho que, infelizmente, esse é um problema muito mais complexo ”, disse Montgomery.

“Os Estados Unidos não têm alavancagem neste momento. Teremos que dar um passo atrás e tomar medidas contra a Rússia para restaurar a alavancagem. E sua outra opção era tentar intimidar Zelensky em um acordo. Eu acho que a intimidação está falhando.

Graham, aparentemente procurando atuar como interlocutor entre Trump e Zelensky, conversou com o líder ucraniano na quarta -feira.

“Como sempre, o senador Graham é construtivo e faz muito tempo para ajudar a mais perto da paz”, Zelensky Postado no site de mídia social x.

Zelensky também se concentra no General (ret.) Keith Kellogg como um aliado -chave. Trump nomeou Kellogg para liderar seus esforços para encerrar a guerra russa-ucranina, mas não fazia parte da delegação que se reuniu com autoridades russas em Riad nesta semana. Kellogg chegou a Kiev na quarta -feira e se reuniu pela primeira vez com o principal consultor de Zelensky, Andriy Yermak.

“Esperamos que o general Kellogg obtenha esse entendimento da Ucrânia sobre o que estamos lutando e o quão determinado estamos continuando lutando por isso”, disse Rudik, o líder da oposição, “e que, se não capitularmos em 2022, então é inútil esperar Vamos capitular neste momento, especialmente que todos pagamos um preço final para estar onde estamos.

Oleh Shamshur, ex -embaixador ucraniano nos Estados Unidos, disse que os comentários de Trump contra Zelensky causaram “choque e traição” no espectro político do país nesta semana, se eles geralmente consideram Trump como potencialmente útil ou desastroso para o futuro do futuro do futuro do futuro de o país.

“As coisas que ocorreram e foram expressas durante a última semana por Trump e os membros de sua equipe minou as fundações da posição comum adotada pela comunidade transatlântica sobre a agressão russa contra a Ucrânia”, disse Shamshur à Hill for Ucrânia.

Reuters na quinta -feira informou O fato de o governo Trump se recusar a cruzar uma resolução da ONU que marca três anos da invasão de Moscou à Ucrânia que apóia a integridade territorial de Kiev e condena a agressão russa.

“A integridade territorial da Ucrânia, seu futuro como estado soberano e democrata, sua participação na OTAN, o apoio constante de sua luta heróica contra a invasão russa, tudo o que parece ser liberado sob o ônibus”, disse Shamshur.

