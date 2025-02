UDF Slams paga um aumento para os membros do PSC e outros nomeados políticos em Kerala

A Frente Democrática Unida liderada pelo Congresso (UDF) se opôs à decisão do governo de elevar os salários dos membros da Comissão de Serviço Público (PSC) e as tarefas do representante especial de Kerala em Nova Délhi, KV Thomas.

O líder da oposição, VD, Satheesan, disse na quinta -feira que o governo era “políticos desperdiçados”, enquanto o estado estava em um sério estreito financeiro. “Kerala está se recuperando de uma dívida incrível, queda de renda fiscal e baixo crescimento”, afirmou.

O Sr. Satheesan disse que o tesouro do estado estava seco e o governo não tinha fundos para limpar o acúmulo do mínimo honorário desenhado pelas mulheres empobrecidas das mulheres que se mexeram indefinidamente em frente ao Secretariado.

Satheesan expressou solidariedade com os trabalhadores de Asha e disse que sua agitação era emblemática da apatia do governo da frente democrática da esquerda (LDF) em relação às pessoas comuns. “Os trabalhadores da ASHA trabalham até 12 horas por dia para um tolo mensal mensal ₹ 7000. O governo não está disposto a aumentar o pagamento pelo menos minimamente para que as mulheres da classe trabalhadora possam colocar comida na mesa da família”, disse ele.

O Sr. Satheesan disse que até 62 lakh de cidadãos economicamente desfavorecidos, muitos deles velhos, fisicamente doentes e desafiados, esperavam que o governo pagasse suas pensões de bem -estar social. Os trabalhos cívicos pararam porque o estado não tem dinheiro para compensar os contratados do governo.

Ele disse que o governo não tem terreno moral ou ético para justificar o enorme aumento para os membros do PSC.