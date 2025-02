Udupi DC pede ao departamento de turismo que prepare um plano mestre para desenvolver duas ilhas em Malpe

O vice-comissário de Udupi, K. Vidyakumari, quer que o Departamento de Turismo de Karnataka prepare um plano mestre para desenvolver infraestrutura e atrações relacionadas ao turismo nas Ilhas Daria Bahadur e Malti de Malpe-Padukare.

Falando na reunião do Comitê de Desenvolvimento do Turismo do distrito de Udupi em 19 de fevereiro, ele disse que Daria Bahadur e as Ilhas Malti atraem turistas. Portanto, as instalações necessárias devem ser criadas para turistas.

Ele pediu ao departamento de turismo que fizesse assentos e providências de estacionamento para turistas que visitam Someshwara Beach.

O comissário anexo disse que, embora as ofertas tenham sido convidadas pela manutenção da praia de Trasi e para introduzir esportes aquáticos lá, ninguém havia solicitado. Algum potencial sugeriu a permissão de sanção para introduzir esportes aquáticos no rio perto da praia e mudar o estacionamento. O Departamento de Turismo deve examinar suas demandas e tomar as providências necessárias, disse ele.

O departamento deve garantir que os operadores de esportes aquáticos e as atividades de aventura entrem na cobertura de seguros de terceira parte para turistas que participam dessas atividades. Essa condição deve ser mencionada na permissão, disse ele.

O comissário anexo pediu às autoridades que instalassem luzes da rua no NH 66 em Trasi.

Udupi Mla Yashpal Suvarna e Byndoor Mla Gururaj Ghantiholi, superintendente da polícia K. Arun e o comissário do município da cidade de Udupi, Udya Kumar Shetty, eram presidente.