Os requerentes de asilo na Tunísia foram vendidos aos comerciantes da Líbia por apenas US $ 12, de acordo com os grupos de direitos humanos

A Coalizão de Organizações Humanitárias afirmou que os migrantes africanos da Subsahar na Tunísia são capturados e vendidos aos comerciantes de pessoas da Líbia, e que o procedimento foi facilitado por acordos com a unicina européia e a Itália, informou o relatório publicado na terça -feira. Ele afirma que as autoridades estão detidas, elas são mantidas em centros de detenção e, depois disso, vendem por apenas US $ 12.

Relatório, intitulado “Comércio estadual: extensão e vendas de migrantes da Tunísia para a Líbia”, “ É baseado nos meses de pesquisa em campos do norte da África e centros de detenção corretos. Inclui testemunhos de 30 pessoas de países como Camarões, Chade, Sudão, Guiné e Marfim, que contaram que enviaram a Tunísia para a Líbia entre junho de 2023 e novembro de 2024.

“Eles nos venderam para os libidianos. Eu realmente quero fazer compras e vender, como para itens, eles nos venderam como escravos”. Um migrante declarou no relatório.

O relatório afirma que capturar e vender esses migrantes “Habilitado” Por UE -A Itália através de contratos com um governo tunisiano que visa suprimir a migração e prevenir navios para atravessar o Mediterrâneo.













Desde 2017, Roma investiu quase US $ 90 milhões em treinamento e equipamento dos guardas de fronteira da Tunisina. Esses acordos são responsáveis ​​por uma redução significativa no número de migrantes que atingem a Itália, com uma redução relatada de uma transição do norte da África de 59%.

No entanto, o estudo enfatiza violações graves dos direitos humanos que são o resultado dessas políticas. Os migrantes são supostamente arredondados em cidades em Tunisi, transportados para centros de detenção perto da fronteira com a Líbia e são vendidos para a milícia da Líbia. As mulheres são vendidas a preços mais altos, até US $ 90, por causa de sua exploração como escravos sexuais. O relatório também descreve casos de tortura, violência sexual e trabalho forçado.

A Comissão Europeia ainda não comentou o relatório, apresentado pelo Parlamento do Bloco, que condenou o papel da UE nessas violações dos direitos humanos.

“É um terrível ato de irresponsabilidade para que os fundos europeus sejam usados ​​para facilitar o comércio de seres humanos entre a Tunísia e a Líbia, reduzindo vidas em meros bens no valor de apenas 12 a 90 euros” “” Segundo o Telegraph, disse o deputado espanhol Estrela Galan.

O relatório pediu o monitoramento intensificado das políticas de migração da UE -suas implicações dos direitos humanos, porque a atual contrata prioridade para reduzir a migração devido à proteção dos direitos humanos, o que levou ao abuso de sistemas.