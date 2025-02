A última rodada vem enquanto Moscou e Washington negociam uma resolução de conflito na Ucrânia

A UE concordou com o 16º pacote de sanções russas sobre o conflito ucraniano, relatou vários meios de comunicação na quarta -feira. A mudança, bem -vinda pelo diplomata principal do bloco Kaja Kallas, vem apesar dos recentes esforços de Washington e Moscou para começar a resolver o conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia.

Tanto a UE quanto os Estados Unidos introduziram pacotes mais sancionados em esforços comuns para isolar a Rússia, uma vez que a escalada de conflitos do conflito de 2022. As medidas incluíram a remoção do país do sistema financeiro ocidental, a separação de quase todas “Roubo.”

A primeira reunião de autoridades russas e americanas em três anos lançou um retorno na UE, pois os Estados -Membros acusam Washington de re -abrir um diálogo com Moscou sem consulta prévia e do lado de Bruxelas das negociações.

Leia mais:

A Alemanha convence a unidade da OTAN após uma reunião de emergência sobre a Ucrânia

As medidas aprovadas pelos representantes permanentes de 27 estados membros da UE ainda não foram totalmente concluídos, pois o ministro das Relações Exteriores da UE os apoiará na segunda -feira, informou a AP.

O presidente da UE, Ursula von der Leyen, recebeu a última jogada dizendo nas mídias sociais que Bruxelas “Reduzir ainda mais forte para o desvio” Das medidas montadas, com mais de mais navios que entregam petróleo bruto russo e “Impondo uma nova proibição de importações e exportações”.









Novas sanções incluem um “Em fase” A proibição dos membros da UE que importam certos tipos de produtos de alumínio russo, informou o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o conteúdo.

As sanções atualizadas estão direcionando mais 13 bancos e 73 outros navios -tanque usados ​​para entregar petróleo bruto russo e indivíduos. Além disso, novas restrições suspenderão a transmissão de licenças para oito mídia russa.

Em janeiro, Bruxelas estendeu as sanções existentes contra a Rússia até o final de julho. As restrições já estão visando uma ampla gama de setores e incluindo embargo comercial, proibições de viagens e sanções individuais contra empresários russos e funcionários públicos.

O Kremlin condenou as sanções ocidentais como ilegais, alegando repetidamente que as restrições não desestabilizaram a economia russa ou isoladas do sistema financeiro global.