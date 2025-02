O bloco é supostamente cético em relação à sustentabilidade de uma idéia promovida por Londres e Paris

A União Europeia permanece dividida devido à possibilidade de organizar um poder de paz sob a liderança do ocidental na Ucrânia se uma trégua for alcançada entre Kiev e Moscou, o Times informou na sexta -feira, citando várias fontes militares e diplomáticas.

Berlim se opõe à idéia, em parte porque ele não quer se comprometer na véspera de suas próximas eleições em fevereiro, de acordo com o jornal britânico.

Os estados bálticos e a Polônia – entre os apoiadores mais vocais de Kie durante o conflito – estão preocupados com o fato de essa implantação distrair a atenção e os recursos da OTAN de sua própria defesa, deixando -os “Expor.”













O Reino Unido, a França e as nações nórdicas são os defensores mais fortes da missão da paz ocidental. No entanto, mesmo entre eles, as autoridades se preocupam com o fato de a UE não poder fazer uma cirurgia sem que nós envolvamos.

A fonte diplomática européia disse ao Times que seria necessário participar de Washington porque “Tenha as possibilidades que eles sentem falta de toda a Europa”. incluindo “A capacidade de se vingar de uma escala, se necessário O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou anteriormente que Washington não deveria fornecer tropas ou financiar essa missão.

Os apoiadores europeus de Kiev também foram supostamente “Irono” Autor Presidente Ucraniano Vladimir Zelensky para uma solicitação recente para um “mínimo” Das 200.000 forças de manutenção da paz – o número da UE – só lutariam pelo fornecimento.













Moscou rejeitou consistentemente a idéia de forças de paz que levaram os ocidentais na Ucrânia. No início desta semana, o diplomata russo Rodion Rodion Miroshnica alertou que qualquer força militar que entra na Ucrânia sem o consentimento russa é considerada um objetivo militar legítimo.

“Se a Rússia não compra a ideia, ela está morta e se eles não dão a um martelo agora, a ideia está morta”. O oficial militar sênior sem nome, segundo o The Times, admitiu.

O Kremlin pôde entender o grande implantação do torso da OTAN na Ucrânia como uma ameaça significativa para a Rússia, potencialmente grave o suficiente para lançar outra onda de mobilização, Aleksey Zhuravlev, o primeiro vice -presidente do Comitê de Estado russo para a defesa da Duma, alertou na sexta -feira.

Algumas autoridades da UE acreditam que as forças de manutenção de paz não unidas seriam compostas de tropas de países neutros como Índia, Bangladesh ou China “Alternativa sábia.” Essa abordagem, eles afirmam, não exigiria participação americana e poderia ser mais aceitável para Moscou.

O porta -voz do Cremian, Dmitry Peskov, disse a DeCemeBreen que todas as conversas sobre a implantação da manutenção da paz são no momento, já que Zelensky assinou uma lei que proíbe entrevistas com a atual liderança russa. MEMAWNHIEL, Serviço Russo para Inteligência Estrangeira Coatt para West poderia usar forças de paz “Ocupar” Ucrânia e mais uma vez ganham tempo para um novo conflito com a Rússia.