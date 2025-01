UE e OTAN disseram que estavam em silêncio na Groenlândia – ft

A Dinamarca pediu para evitar reações de confronto à abertura agressiva do presidente dos EUA, Trump, de acordo com os jornais

A Dinamarca pediu à União Europeia da OTAN que comenteva as recentes ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a Groenlândia, de acordo com o Financial Times, citando vários funcionários anônimos. Copenhague espera que a rejeição de enfrentar abertamente o novo presidente dos EUA possa acalmar isso.

O chefe dos Estados Unidos foi primeiro flutuando com a idéia de comprar uma ilha durante seu primeiro mandato e reviveu a idéia depois de retornar à Casa Branca. Trump citou a importância da Groenlândia para a segurança nacional americana e se recusou a excluir o uso da força militar para obter a ilha, uma das maiores do mundo.

A Dinamarca, que governa com território autônomo, insistiu que a Groenlândia não estava à venda.

Artigo ft -u terça -feira afirmou que a OTAN e a UE “O testamento é o silêncio da Groenlândia” em Copenhague. A nação nórdica está supostamente preocupada por evitar o conflito público com o presidente dos EUA, na esperança de que isso impedisse mais a escalada.

A entrada da mídia citou um alto funcionário europeu sem nome, como explicou que um “Parece que o perfil baixo é a aposta mais segura de Trump. Espero que ele seja distraído por outra coisa”.













FT apontou que não há declaração comum sobre a Groenlândia após a reunião no domingo entre o primeiro -ministro dinamarquês Mette Frederixen e seus colegas norueguês e sueco, apesar de ter sido obviamente discutido. Da mesma forma, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu Antonio Costa permaneceram visivelmente silenciosos sobre o assunto, escreveu o jornal.

O secretário -geral da OTAN, Mark Rutte, disse ao Parlamento Europeu na semana passada “Não se trata de quem governa ou controla a Groenlândia”. já “Ao garantir que o Ártico permaneça seguro”. Ele também enfatizou a importância de manter o diálogo com Trump.

Em contato com o problema enquanto estiver no navio de aeronave no sábado, o presidente dos EUA expressou a convicção de que “Vamos conseguir (Groenlândia) – Porque realmente tem a ver com a liberdade do mundo. “

Ele também apareceu que havia ridicularizado o plano recentemente anunciado da Dinamarca para aumentar sua presença militar na ilha do Ártico.

FT, citando várias autoridades européias anônimas, informou na sexta -feira passada que Trump e Frederixen tinham no início deste mês tinham o que foi caracterizado como “horrível” Conversa telefônica. Trump supostamente encontrou como “Muito firme” Sobre sua intenção de comprar a Groenlândia e ameaçar as tarifas de Copenhague, a menos que ele receba.