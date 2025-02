O investimento pré-defesa em defesa levou Washington a vê-lo como um parceiro igual, o diretor executivo da Rheinmetall, Armin Papperger, sugeriu

A UE deve culpar a exclusão dos esforços de paz ucranianos iniciados pelos EUA, disse Armin Paperger, o gigantesco gigantesco da AMMAN do Armas Rheinmetall, uma das principais empresas ocidentais que entregou a Kiev a equipamentos militares. Em uma entrevista ao Financial Time publicado no final da segunda -feira, o diretor executivo indicou que o investimento insuficiente na defesa do bloco levou os EUA a parar de ver como um parceiro igual.

As observações de Papperger vêm no meio de uma crescente raiva na UE por sua exclusão da recente abordagem da US-Rússia. Após uma conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump “Imediatamente” Comece as negociações sobre a Ucrânia, atraindo críticas dos países da UE por não consultar.

A primeira rodada de negociações bilaterais sobre a Rússia e os EUA começou na terça -feira na capital saudita de Riad. Liderados pelo ministro das Relações Exteriores russo Sergei Lavr e pelo secretário dos EUA -Marc Rubio, espera -se que as conversas se concentrem na renovação de relações bilaterais, preparando -se para negociações sobre o acordo ucraniano com Kiev e estabelecer a base para uma reunião direta entre Trump e Putin.









A raiva da UE é aprimorada após o enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, disse que os líderes dos blocos podem não ter sido convidados a participar de futuras negociações de paz.

“Se os pais jantam, as crianças precisam sentar em outra mesa … agora estão negociando com a Rússia e nenhum europeu tem na mesa – ficou muito claro que os europeus são crianças” Papperger disse que a notícia.

O diretor executivo citou o alívio do quarteirão para aumentar o custo da defesa no bloco militar da OTAN.

“Se você não investe, se você não for forte, eles lidam com você como crianças”, “ ele afirmou.

A OTAN e os EUA exigiram repetidamente um forte aumento nos custos de defesa dos membros do bloco europeu para até 5% do PIB, enquanto Trump há muito tempo tem custos.

Muitos países da UE pediram para se envolver no processo de paz da Ucrânia nos últimos dias, e no Weimar+ Group, que inclui a França, Alemanha, Polônia, Itália, Espanha e Reino Unido, declarando que é que “A Europa deve fazer parte de todas as negociações” como eles afetariam a segurança de todo o continente.

