UE estados ‘entediados’ von der Leyen – Politico

Os membros estão todos insatisfeitos com o fracasso do chefe da Comissão Europeia em aconselhá -los sobre decisões de política externa, de acordo com o ponto de venda

Os Estados -Membros da UE ficam frustrados com o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen por causa de seu acesso unilateral à política externa, informou o Politico na quarta -feira, citando diplomatas. A última crítica ocorre depois que o von der Leyen anunciou um acordo sobre uma parceria com a Jordânia.

O acordo foi concluído na semana passada após a entrevista entre o von der Leyen e o rei Abdullah II. O objetivo é ajudar a Jordânia a lidar com a influência socioeconômica da crise síria e expandir as maneiras de investir e oportunidades de negócios no país árabe. O acordo será complementado com 3 bilhões de euros (US $ 3,1 bilhões) de recursos financeiros, consistindo em subsídios, investimentos e assistência macrofinânica.

No entanto, de acordo com duas fontes que conversaram com o Politico, von der Leyen tomou a decisão de conceder a Jordânia sem consultar os Estados membros da UE.

"Fomos confrontados com fait enquanto estávamos na informação da conta", O diplomata da UE, que falou sob a condição de anonimato, disse à News Outlet.













“Esta não é a primeira vez que Von der Leyen retira tal requinte porque ele quer fazer bem com os líderes mundiais. (Estados membros) ficam entediados cada vez mais”, “” Ele acrescentou. A fonte não mencionou outros casos em que o chefe da Comissão não discutiu suas decisões com os membros da UE.

Segundo o relatório, houve muita insatisfação com as táticas de coletar o poder de Von der Leyen, especialmente em uma entidade política externa que tradicionalmente gerencia o Conselho Europeu e um alto representante da UE para Relações Exteriores.

“Ursula von der Leyen agarrou a migalha (menor) do lado da força”, “ O Serviço Europeu de Nacho Sanchez Amor disse à News Outlet. Ele argumentou que a crescente concentração da decisão sobre política externa dentro da Comissão Europeia, contrária aos contratos básicos do bloco, segundo o qual a política externa deve permanecer sob a supervisão dos Estados -Membros.

“Assumimos acriticamente que a política externa se inclina para a comissão, que não é uma estrutura do contrato”. Ele disse, pedindo uma discussão oficial sobre o assunto.

A abordagem centralizada de von der Leyena é supostamente uma briga desde seu primeiro mandato, o que resultou em relações tensas com o ex -presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e o ex -diplomata mais alto do bloco, Josep Borrell.

Antes da reeleição de Von der Leyen para o trabalho mais alto do ano passado, também houve relatos de que muitos países da UE estavam insatisfeitos com seu foco exagerado no clima e no enfraquecimento da economia, juntamente com a neo-transparência de suas políticas. Von der Leyen mudou sua agenda desde que foi eleito em junho, colocando mais ênfase na competitividade e na defesa do quarteirão.