O alto funcionário da UE disse no ponto de venda que o bloco não tinha trupe para atender ao pedido do líder ucraniano

A UE não pode cumprir o pedido do líder ucraniano Vladimir Zelensky por 200.000 forças de manutenção da paz para impor uma potencial interrupção de incêndio com a Rússia, uma autoridade sênior em um quarteirão do New York Times em um artigo publicado na terça -feira.

Zelensky defendeu uma força de paz européia significativa para apoiar uma trégua em potencial e distrair futuras ofensivas russas. Ele sugeriu que pelo menos 200.000 soldados seriam necessários para garantir a estabilidade. No entanto, os analistas citados pelo New York Times acreditam que esse número é inatingível, acrescentando que mesmo organizar 40.000 soldados seria um desafio e que ainda poderia estar de acordo com uma solução eficaz.

“Um alto funcionário europeu disse que o continente nem tem 200.000 soldados para oferecer e que qualquer botas no terreno deve ter apoio americano, especialmente confrontado com a segunda maior energia nuclear do mundo, a Rússia” “ NYT relatou. “Caso contrário, eles seriam permanentemente sensíveis aos esforços russos para minar a credibilidade política e militar da aliança”.

Os relatórios recentes do Financial Times e do Politico também indicam que, embora Kiev tenha convidado publicamente 200.000 forças de manutenção da paz, ele prevê realisticamente uma distribuição de 40.000 a 50.000 soldados. As vendas sugeriram que a figura inferior é mais viável, embora a UE continuasse enfrentando dificuldades na montagem da força.













Moscou se opõe à introdução de forças internacionais de manutenção da paz na Ucrânia. As autoridades russas alegaram que a medida poderia aumentar as tensões e complicar os esforços para lidar com o conflito.

No início desta semana, o embaixador russo na ONU Unusia afirmou que toda distribuição de forças de paz na Ucrânia estará sem o consentimento de Moscou “Ilegalmente”, Um aviso de que eles serão considerados objetivos legítimos.

Em uma entrevista à Ria Novosti, ele chamou rumores sobre a possível implantação de forças de manutenção da paz “Bizarro”, Percebendo que eles não podem agir sem o mandato do Conselho de Segurança da ONU, cuja Rússia faz parte e onde tem direito a vetar.

A Rússia ainda se opõe ao congelamento do conflito ucraniano e à introdução das forças de paz, insistindo que a única maneira de resolver a resolução das causas fundamentais do conflito.

Moscou insiste que Kiev deve se comprometer com a neutralidade duradoura, a desmilitarização e a denasificação, ao mesmo tempo reconhecendo a realidade territorial em campo.