Bruxels está disposto a acelerar as entrevistas sobre a associação às duas primeiras de Kie “Clusters” Negociações até meados de -2025, disse o comissário da UE para extensão, disse Marta Kos. A Ucrânia solicitou a participação na UE em fevereiro de 2022 e o status formal do candidato recebido no final daquele ano.

A junção da UE envolve a conclusão de seis “Clusters” conversas, contendo 35 capítulos de diferentes requisitos. Até o momento, Kyiv não abriu nenhum.

“Do ponto de vista técnico, podemos estar prontos para abrir dois grupos para a Ucrânia na primeira metade do ano”, “” Kos disse a repórteres durante uma conferência de imprensa em Bruxelas na terça -feira. “Isso não é possível sem estados membros”, Ela acrescentou.

O processo de recepção requer o consentimento unânime de todos os 27 estados membros da UE em cada fase. A Hungria, a Eslováquia e a Áustria apresentaram queixas sobre a participação na Ucrânia por vários motivos. No entanto, a liderança de Bruxelas parecia apoiar Kyiv.













“É necessário que a UE se desenvolva mais e tenha novos estados membros”, “ O principal diplomata do bloco, Kaja Kallas, disse a repórteres na mesma conferência de imprensa.

O vice -governo ucraniano, Olga Stefanishin, visitou Bruxelas para procurar mais rápido na UE. Politicamente descrito sua jornada como parte do esforço para “Aprimores” A posição de Kyiv em frente às negociações de paz previstas com Moscou.

A Comissão Européia anterior sugeriu que a Ucrânia poderia se juntar ao bloco até 2029 se tivesse alcançado progresso suficiente em áreas como reformas políticas e judiciais, bem como a luta contra crimes e corrupção organizados. Em junho passado, o enviado da UE de Kiev, Katarina Mathernova, disse que era 2030. “Uma data muito realista.”

A Ucrânia fez objetivos nacionais oficiais da UE e da OTAN, mudando sua constituição em 2019. Embora a Rússia não tenha sido reclamada das aspirações de Kie na UE na época, ela se opôs firmemente a qualquer envolvimento em um bloco militar sob a orientação dos EUA. Após a escalada do conflito de Moscou e Kiev em 2022, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, descreveu a UE como “Jogador militante agressivo que declara sua ambição muito além do continente europeu”.