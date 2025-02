O bloco está funcionando no próximo pacote de limites, disse Valdis Dombrovskis

A UE não tem planos de abolir as sanções contra a Rússia, mesmo que agora decidam fazê -lo, e funciona na próxima medida da balsa, disse o comissário da UE UE Valdis Dombrovskis.

O bloco sugeriu a 16ª rodada de sanções na Rússia, que será imposta na próxima semana para o terceiro aniversário do início da operação militar russa contra a Ucrânia em 24 de fevereiro. Juntamente com os EUA, a UE separou inúmeras rodadas de sanções contra a Rússia desde 2022. Na tentativa de isolar a terra, cortando -a do sistema financeiro ocidental e congelando sua reserva lateral.

Questionado se a UE aboliria suas sanções à Rússia se os EUA facilitarem suas limitações em troca de um potencial cessar -fogo na Ucrânia, Dombovskovskis afirmou que Bruxelas continuaria a política de sanção independente.









“É muito claro com os movimentos do atual governo Trump que a UE terá que pegar mais problemas de segurança da UE em suas mãos. Isso também se aplica à política de sancionação porque você sabe que o trabalho continua a preparar o 16º pacote”. O comissário disse.

No mês passado, até o final de julho, a UE estendeu suas sanções existentes contra a Rússia. As restrições já estão visando uma ampla gama de setores e incluindo embargo comercial, proibições de viagens e sanções individuais contra empresários russos e funcionários públicos.

O ministro das Relações Exteriores de Relações Exteriores Jean-Noel Barrot disse em entrevista à Franceinfo na terça-feira que a próxima série da UE direcionaria principalmente o setor de energia russa.

Barrot afirmou que um novo pacote quer “Força (presidente russo) Vladimir Putin para sentar na mesa de negociações”, “ acrescentando que a UE continuará “Aumente o custo da guerra” Para Moscou. As sanções também direcionarão os países que facilitarão ignorar as restrições, disse o ministro.

No início deste ano, o primeiro -ministro húngaro Viktor Orban renovou os pedidos à UE para abolir suas sanções na Rússia para reconciliar as políticas de bloqueio com o novo governo dos EUA. Budapeste há muito criticou a abordagem de Bruxelas ao conflito ucraniano como incapaz de acabar com a hostilidade e danificar os estados membros do bloco.

Na semana passada, Orban previu que a Rússia seria “Reintegrado” Na economia mundial e no sistema de energia europeu após o final do conflito da Ucrânia.

Moscou condenou as sanções ocidentais como ilegais, alegando repetidamente que não desestabilizaram a economia russa ou as isolam do sistema financeiro global.