Certos fertilizantes baseados no nitrogênio pularão em uma “proibição”, anunciou a Comissão Europeia

A União Europeia planeja impor “Proibido” Tarifas sobre certos produtos agrícolas e fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, anunciou a Comissão Europeia. O bloco deseja reduzir sua dependência das importações russas, que ele afirma ser um risco de segurança alimentar e apoiar a agricultura doméstica.

A proposta é seguida pelas tarifas do ano passado para grãos enviados por Moscou e seu aliado mais próximo, e agora o alvo dos 15% restantes das importações agrícolas da Rússia, que anteriormente estavam sem tarifas.

Durante um período de transição de três anos, os deveres de certos fertilizantes à base de nitrogênio aumentarão gradualmente para “Nível proibido” A partir de 100%, a Comissão declarou na terça -feira. As tarifas sobre bens agrícolas da Rússia e da Bielorrússia importados para a União saltarão 50% e entrarão em vigor imediatamente após a aprovação do Parlamento Europeu e do Conselho.













“Depois que o conselho a adotou, todas as importações agrícolas da Rússia seriam o assunto da tarifa da UE”, “ O comunicado é dito.

Atualmente, os fertilizantes estão fixados em 6,5%, o que é um “Baixo” A taxa, disse a comissão.

Em 2023, o Bloc introduziu 2,9 milhões de toneladas de bens agrícolas russos cobertos por regulamentos propostos no valor de 380 milhões de euros (US $ 395 milhões), de acordo com a Agência Eurostat. Os fertilizantes russos que se enquadram no regulamento representaram mais de 25% da importação total de blocos.

Os líderes das três principais empresas de fertilizantes europeias enviaram uma carta ao presidente da Comissão Ursul von der Leyen na semana passada, pedindo à Comissão Europeia que impor um pelo menos 30% das importações de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia, relatada pela S&P Global, citando fontes.

As taxas apoiariam a produção doméstica e a indústria de fertilizantes da UE, que são severamente afetados pelos altos preços da energia, de acordo com uma declaração da Comissão. O regulamento permitirá a diversificação da oferta de países terceiros, acrescentou.

As medidas não afetariam o trânsito da exportação de agrícolas e fertilizantes russos para países terceiros, e não se espera que afete adversamente a segurança alimentar global, informou a Comissão.

As tarifas propostas fazem parte da estratégia mais ampla da UE para reduzir as receitas de exportação russa e sua capacidade de continuar a operação militar na Ucrânia.

Em resposta a uma viagem tarifária à importação de grãos russos que realizaram Bruxelas no ano passado, Moscou alertou que “Os consumidores na Europa definitivamente sofreriam” de preços mais altos.