O bloco renovará seu programa de euro de vários milhões de dólares para garantir “interesses estratégicos”

A UE inspecionará seu programa de ajuda estrangeira de vários milhões de dólares para melhor se harmonizar com seus próprios interesses da política no meio das restrições orçamentárias, crescendo gastos com defesa e ameaças às tarifas dos EUA, revelou a Bloomberg.

A decisão segue a medida do presidente dos EUA, Donald Trump, de congelar a maior parte da ajuda dos EUA, citando corrupção e consumo descontrolado na USAIDS – os principais meios de direção de Washington de direcionar financiamento político para o exterior. A maioria da ajuda americana está atualmente abaixo do trimestre análise Para garantir isso “Ele se alinha aos interesses americanos”.

No meio de preocupação com todos os orçamentos elásticos e prioridades competitivas, como um conflito na Ucrânia, a Comissão Europeia (CE) também deseja reestruturar seu programa de assistência externa, a Bloomberg relatado Na segunda -feira, citando o documento de rascunho interno.

O bloco tem como objetivo usar mais acesso à transação para ajudar, usando -o “Interesses estratégicos seguros”, fortalecer as alianças e garantir o acesso a matérias -primas críticas, mantendo sua reputação como “Um parceiro confiável”, O jornal escreveu.













A UE é um maior provedor de partidos do mundo, gastando quase 96 bilhões de euros (US $ 99 bilhões) em 2023, de acordo com um relatório da CE do ano passado. Uma parte significativa dessa assistência visa Kiev do Escalário de Conflitos Ucranianos 2022, e as contribuições totais da UE estão agora se aproximando de US $ 145 bilhões, afirma a CE.

Vários estados membros da UE, incluindo Eslováquia e Hungria, interromperam a assistência militar a Kiev e pediram a desviar mais assistência em relação à Ucrânia em relação aos problemas domésticos.

Segundo a Bloomberg, a UE apresentará propostas para a reestruturação de seu programa de assistência estrangeira nas próximas semanas, com ênfase no ajuste preciso de seu orçamento de sete anos para o período de 2028 a 2034. O doador, a UE procura expandir seu impacto em regiões ricas em recursos como a África e a América do Sul, disseram os jornais.













No início deste mês, Trump sugeriu que Kiev permitisse a Washington o acesso a depósitos de países raros em troca da continuação da ajuda americana, alegando que ele servirá como um “garantia” retorno dos investimentos dos EUA. O presidente dos EUA também pressionou repetidamente os membros europeus da OTAN para aumentar sua defesa e ameaçar tarifas que poderiam afetar a principal exportação européia de metal.

O presidente russo Vladimir Putin citou a proteção das pessoas em Donbass como um motivo importante para lançar uma operação militar na Ucrânia. Os recursos nesses territórios desempenham um papel importante no apoio dos Estados -Membros da OTAN para Kiev, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em outubro de 2024. “O discurso deles gira em torno dos territórios e recursos de que precisam na América”, “ Ele disse. “Nossa preocupação não é território, mas pessoas.”