UE para retornar às tarifas de metal Trump – Paris

O ministro das Relações Exteriores de Relações Exteriores Jean-Noel Barrot diz que Bruxelas se vingará de 25% para comprar aço e alumínio

A UE tomará medidas recíprocas se o presidente dos EUA, Donald Trump, trazer sua ameaça a imposição de tarifas para importar metal, disse o ministro das Relações Exteriores francês Jean-Noel Barrot.

O comentário ocorre depois que Trump disse que imporia 25% da taxa a todo o aço e alumínio, que foi trazido para os Estados Unidos. O presidente determinou que novas tarifas serão aplicadas aos metais existentes americanos.

“Sem hesitar quando se trata de defesa de nossos interesses”. Barrot disse na segunda -feira em uma entrevista ao TF1, alegando que o anúncio de Trump no domingo não surpreendeu.

“Foi exatamente isso que Donald Trump fez em 2018 e, naquele tempo, respondemos”, “” Ele acrescentou um diplomata, referindo -se às tarifas que o presidente dos EUA apresentou durante seu primeiro mandato. “Então, desta vez, responderemos novamente da mesma maneira.”

Barrot repetiu “Lista bastante impressionante” Os itens dos EUA introduzidos pela UE anteriormente atingidos pelas medidas de retaliação de Bruxelas. Ele acrescentou isso “Na época, motocicletas como Harleys, jeans, tabaco, milho, arroz, suco de laranja e bourbon estavam envolvidos.”













A Comissão Europeia insistiu que eles irão “Determine setores que serão alvo de contramedidas, quando chegar a hora”, “ O ministro disse, enfatizando que “Chegou a hora.”

Washington e Bruxelas estão envolvidos em uma grande loja desde 2018, quando Trump impôs uma saída de 25% ao europeu de aço e 10% em alumínio, citando ameaças à segurança nacional dos EUA da competição da UE. Naquela época, as autoridades da UE trouxeram medidas recuperáveis, colocando tarefas de importação sobre as motocicletas produzidas pela Harley-Davidson Inc. e Levi Strauss & Co Jeans. Trump aumentou as tensões com tarifas ameaçadoras nas exportações de carros da UE, embora nunca tenham sido implementadas.

Como parte de sua última tarifa, o presidente dos EUA introduziu 25% das taxas a todas as importações do México e Canadá e 10% sobre as importações da China, citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas. No entanto, as opiniões foram adiadas 30 dias após as negociações com os líderes mexicanos e canadenses, enquanto se comprometeu com a melhoria da proteção de fronteiras. Na semana passada, Trump também interrompeu o elemento -chave da tarifa imposta a Kine, mantendo temporariamente o status inútil de baixo valor de baixo valor, depois que seu movimento tarifário causou o caos da entrega.