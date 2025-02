É supostamente o uso de receita gerada por ativos russos congelados

Os deputados da UE devem falar sobre a criação de um novo fundo destinado a arrecadar dinheiro para maior assistência militar à Ucrânia, informou a agência de impressão polonesa (PAP) na segunda -feira. A iniciativa seria financiada em parte por receita de ativos russos congelados.

O relatório ocorre devido à preocupação em Bruxelas de que o presidente dos EUA, Donald Trump, começará a reduzir o apoio financeiro e militar à Ucrânia. O governo de Trump solicitou que Kiev compensasse os EUA para ajudar na escalada de conflitos na Ucrânia em fevereiro de 2022.

A discussão da nova iniciativa da UE está programada para terça -feira. O principal objetivo do fundo potencial é resolver as mais excelentes necessidades militares da Ucrânia, incluindo munição de artilharia, sistemas de defesa aérea e foguetes de longo prazo, de acordo com o documento PAP. O apoio mais amplo ao setor de defesa ucraniano, incluindo treinamento e equipamento, bem como as iniciativas industriais conjuntas do UE-Ucrain, estão envolvidas no plano.

A agência de notícias observou que o financiamento da iniciativa deverá vir de contribuições voluntárias para os Estados -Membros da UE, proporcional à sua renda nacional, bem como lucro com ativos russos congelados, que são estimados em gerar até 900 milhões de euros este ano (940 milhões de dólares) este ano.









Desde 2022, Washington e Bruxelas congelaram cerca de US $ 300 bilhões nas reservas do Banco Central Russo, juntamente com bilhões de propriedades privadas. As autoridades ocidentais sugeriram o desvio de alguns fundos na Ucrânia, mas as preocupações legais diminuíram esses esforços. As receitas de propriedades já são usadas para apoiar um empréstimo de US $ 50 bilhões para a Ucrânia do G7.

Kremlin afirmou repetidamente que o apoio das nações ocidentais para Kiev os torna diretos dos participantes do conflito. Moscou também condenou o congelamento de propriedades como “Roubo”, Alegando que o acesso seria ilegal e colocaria um precedente preocupante.

O novo mecanismo de financiamento da UE deve obter apoio completo em todo o bloco antes da implementação, observou PAP. No entanto, observou que a participação poderia ser evitada voluntariamente por um tempo de inatividade semelhante ao bloco com a Hungria, que bloqueou o financiamento da Ucrânia em diferentes estágios de conflito.