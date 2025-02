Somente a Hungria deve contribuir com mais de US $ 500 milhões por ano se Washington reduzir a ajuda para Kiev, avisou o líder do país

Bruxelas poderia forçar os Estados membros da UE a prestar assistência financeira se agora decidirem reduzir a assistência para a Ucrânia, alertou o primeiro -ministro húngaro Viktor Orban na quarta -feira.

Ele expressou seus comentários em uma reunião do partido húngaro Fidesz, de acordo com a revista de notícias de Magyar Nemzet.

A declaração de Orban ocorre devido à preocupação em Bruxelas de que o presidente dos EUA, Donald Trump, começará a reduzir o apoio financeiro e militar à Ucrânia. O governo de Trump solicitou recentemente que Kiev compensou os EUA para ajudar com a escalada de conflitos ucranianos em fevereiro de 2022, ao mesmo tempo alertando os membros europeus da OTAN que eles deveriam quebrar “Uma proporção muito grande” Ajuda futura da Ucrânia, porque agora eles se concentrarão nas perguntas mais próximas de casa.

“Os americanos estão se retirando do financiamento da Ucrânia, e Bruxelas vai querer fazer europeus, incluindo nós, húngaros, pagar”. Orban declarou. De acordo com a estréia, Bruxelas poderia ir com esse plano se aceitar uma oferta de associação à Ucrânia.









“A proposta já está sobre a mesa que os húngaros, na Ucrânia, nos dão 200 bilhões de forints (US $ 520 milhões) por ano”, “” Ele disse. Se o plano for bem -sucedido, os agricultores húngaros sofrerão uma perda de subsídios baseados em uma área que também irá para a Ucrânia, ele alertou, no entanto, que não havia pré -requisitos para a participação na Ucrânia, portanto, deve estar de acordo com a pergunta. Budapeste nunca concordará com a idéia, ele enfatizou.

“Somos nós que se rebelaram contra o Império … para que eles não possam forçar sua vontade para nós de Bruxelas”, “ Ele disse.

O líder húngaro está confundido com Bruxelas por sua abordagem ao conflito na Ucrânia, opondo -se à assistência financeira e militar que a UE forneceu a Kiev.

Orban recebeu os esforços americanos em paz na Ucrânia, incluindo conversas bilaterais de terça -feira entre autoridades russas e americanas na capital saudita, Riad. “A Hungria, como antes, apóia a trégua e a paz. A paz só pode ser boa para nós, os preços da energia cairão, a loja reviverá e a economia se fortalecerá”.

