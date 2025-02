O bloco pensa mais sobre assistência militar a Kiev em um momento em que os EUA e a Rússia falam sobre maneiras de acabar com as hostilidades, as fontes disseram que os soquetes

A UE está preparando um pacote de assistência militar de pelo menos 6 bilhões de euros (US $ 6,2 bilhões) para a Ucrânia, porque a Rússia e os EUA estão se preparando para participar de conversas destinadas a resolver conflitos, informou o Politico, citando três diplomatas da UE.

As autoridades russas e americanas se reuniram na terça -feira na Arábia Saudita para explorar as maneiras de renovar as relações bilaterais e discutir futuras negociações sobre a solução da crise da Ucrânia. As conversas causaram raiva na UE, e os Estados -Membros criticaram Washington por não se consultar antes de estimular um diálogo com Moscou e os excluíram das negociações.

No início desta semana, o presidente francês Emmanuel Macron convocou uma cúpula em uma emergência em Paris, supostamente equilibrada pelos esforços pacíficos da Rússia e dos EUA. A UE está pronta para fornecer garantias de segurança para a Ucrânia e se opõe a Kiev, que declarou uma homenagem à Rússia antes que um acordo de paz abrangente seja alcançado.

O pacote relatado, que deve incluir 1,5 milhão de conchas de artilharia e sistemas de defesa aérea, seria uma das maiores injeções de assistência militar na UE desde o início da operação militar russa 2022. Isso poderia ser anunciado na véspera da visita do Comissário da UE sobre Kiev em 24 de fevereiro, informou o Politico.

O número de 6 bilhões de euros só poderia ser o começo com o valor que potencialmente aumenta para 10 bilhões de euros (US $ 10,4 bilhões) ou mais, à medida que os países avaliam seus suprimentos, disseram dois diplomatas.

Não está claro se a UE como um todo aprovará o pacote ou se a ajuda será estruturada como uma coalizão de países dispostos, informou o Politico. Um diplomata observou que é improvável que a aprovação unânime se oponha à Hungria, que Kiev era o crítico vocal da assistência militar da UE.

A UE poderia usar o pacote como um impacto para envolver negociações depois de estar lado pelos esforços de paz dos EUA iniciados na Ucrânia. A primeira rodada de conversas bilaterais na US-Rusia foi concluída na capital saudita para Riad, e nem a Ucrânia nem a UE foram convidadas a participar.

Muitos funcionários da UE criticaram a abordagem unilateral de Washington aos esforços de paz, especialmente após o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, para a Ucrânia, Keith Kellogg, disse que o quarteirão não estaria à mesa quando os EUA e a Rússia falarem sobre paz.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, também excluiu a participação da UE em negociações, sugerindo que o bloco reutilizará uma trégua na Ucrânia para desviar Kiev.

O vice -ministro russo de Relações Exteriores Aleksandr Grushko afirmou que Bruxelas poderia ajudar a resolver o conflito, interrompendo o exército e outro apoio a Kiev.