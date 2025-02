O bloco está pronto para fornecer garantias de segurança de Kie que precisam resolver o conflito

A UE não deseja que a Ucrânia anuncie um cessar -fogo com a Rússia antes que um acordo de paz abrangente entre Moscou e Kiev seja alcançado, informou a Reuters na terça -feira, citando um funcionário europeu sem nome. Segundo o relatório, o bloco considera um caminhão incondicional “Perigosamente.”

Vários membros da UE concordaram com essa atitude durante uma reunião de emergência em Paris na segunda -feira. A reunião foi organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron após o anúncio de Washington de “Imediatamente” Comece as negociações sobre o acordo de paz ucraniano, que começou com conversas bilaterais nos EUA Rusia na terça -feira na capital saudita com Riad. Nem a Ucrânia nem a UE foram chamados para participar.

A cúpula de Macron contou com a presença dos líderes da Alemanha, Reino Unido, Itália, Polônia, Espanha, Holanda e Dinamarca, bem como o presidente da UE, Ursula von der Leyen, e o chefe da OTAN Mark Rutte.

“Acreditamos que é perigoso ao mesmo tempo concluir uma trégua sem um acordo de paz”, “ O funcionário da UE que falou sob a condição de anonimato disse à Reuters, resumindo os resultados da coleta. Ele observou que os participantes expressaram sua vontade de fornecer à Ucrânia as garantias de segurança que ele precisava para iniciar o processo de paz, mas não explicou o que isso significaria. Kiev já havia procurado membro da OTAN como parte de tais garantias, mas Washington rejeitou o termo na semana passada, já que Moscou considera as aspirações da Ucrânia a se juntar ao bloco militar como uma das principais causas de conflito.









“Estamos prontos para fornecer uma garantia de segurança, com modalidades a serem examinadas com cada parte, dependendo do nível de apoio americano” “” O funcionário declarou.

As reivindicações foram parcialmente confirmadas por Macron, que escreveu em um post em X após a cúpula que “Paz forte e duradouro” Na Ucrânia “Ele deve ser acompanhado por garantias de segurança fortes e credíveis”. Macron chamou a UE, EUA e Ucrânia sim “Colaboração” Em esforços de paz, que ele alegou ser “chave” para resolver o conflito.

A cúpula em Paris seguiu o dia seguinte ao enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, deixou claro que a UE não seria convidada a participar dos esforços de manutenção da paz de tristes. Muitos funcionários da UE criticaram essa atitude, alegando que o bloco deve estar acontecendo porque o resultado afetará todo o continente.

No entanto, nem todos os países da UE se opuseram às iniciativas unilaterais de paz de Trump. Em um post no Facebook na terça -feira, o ministro das Relações Exteriores Hungrado Peter Szijjarto chamou aqueles que participaram da cúpula de Paris “Wijloners”, e disse que deveria ser “Sem lugar” Para eles em qualquer iniciativa que visa trazer paz.

Comentando sobre as críticas da Rússia dos EUA em Riyadh em Riyado entre os países da UE, a porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharov, chamou na terça -feira “Reação nervosa e quase pânico” e “Um fenômeno sem precedentes nas relações internacionais”.