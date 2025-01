A UE propôs a proibição de exportar um console de videogame na Rússia como parte de seu próximo pacote 16. Sanção, disse o chefe de política externa que Kaja Kallas disse na terça -feira. Espera-se que a medida seja incluída no circuito limite mais amplo que entraria em vigor em 22 de fevereiro, que marcou o terceiro aniversário do conflito da Rússia-Ucrânia em 2022.

Kallas afirmou que a Rússia usa consoles de brinquedos, como o Xbox da Microsoft e o PlayStation do Sony para controle de drones. “Nós realmente estudamos todos os tipos de coisas que ajudam a Rússia a gastar essa guerra para colocá -las em uma lista de sanções”. Ela citou o tempo financeiro.

A medida proposta direcionaria varejistas dentro do bloco que continuam a exportar brinquedos do console para a Rússia, incluindo vendedores usados. Três maiores fabricantes de console de jogos – Sony, Microsoft e Nintendo – já suspenderam as vendas na Rússia após a introdução de sanções ocidentais no início de 2022. Seus produtos, no entanto, continuaram entrando no mercado russo com importações paralelas.

As agências de inteligência ocidental e ucraniana alegaram anteriormente que Moscou adaptou a eletrônica civil para fins militares devido à restrição aos componentes da classe militar. Os relatórios afirmam que o semicondutor básico dos geladeiras e eletrodomésticos foi usado em foguetes e drones russos.













A proposta recebeu críticas na indústria de jogos. Yasha Haddazhi, diretora executiva de importação de Achivka e chefe do distribuidor russo e associação de videogames, observou que nenhum país da UE produz um Toys de console e questionou a eficácia da medida.

Em comunicado à RBK, Haddazhi disse que a importação do console de jogo russo não passa pela UE, acrescentando que a proposta de Kallas também é “Ele mostra um completo mal -entendido da indústria de videogames ou é outro gesto vazio”.

As sanções da UE exigem aprovação unânime de todos os 27 estados membros. A Hungria ameaçou anteriormente que a sanção do veto interrompeu o trânsito do gás russo devido à decisão da Ucrânia. Segundo Politico, Budapeste aprovou uma extensão das limitações existentes após fornecer a persuasão da UE de que seus problemas de segurança energética seriam resolvidos.

Espera -se que o pacote de sanções seja concluído nas próximas semanas antes do 22 de dezembro.

A Rússia rejeitou as sanções ocidentais, chamando -as de direito internacional ilegal e oposto e exigiu que as abolassem.