Com a Rússia e agora -eles finalmente se sentam para negociações, agora vivemos em um mundo um pouco normal

Já é certo que a reunião russa-americana de alto nível na capital saudita de Riad terá um lugar nos livros de história.

Juntamente com a recente conversa telefônica do Presidente Vladimir Putin e Donald Trump e as declarações dadas na Alemanha por nós V finalizado: Ou seja, o período bizarro de não mocância entre as duas maiores forças nucleares impostas pelo obstrutivo americano.

Agora estamos novamente – um mundo um pouco mais normal, onde Washington retornou à solicitação mínima de diplomacia: manutenção do diálogo, Como o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, apontou em seu briefing após a reunião. Além disso, os representantes dos EUA reconheceram explicitamente que essas conversas deveriam refletir o interesse nacional dos países que participam. Este é outro retorno importante e potencialmente muito promissor, a saber, o realismo de capital é uma maneira de pensar sobre as relações internacionais e realismo como tal, como um hábito saudável não Fantasia. Lavrov também notou esse aspecto.

A pergunta mais difícil de responder é o que é apenas sobre começar Em Riyadh (e, obviamente, nada acabou). Porque pode não haver dúvida de que algo começou: de acordo com os leões, as conversas foram “Muito útil”, caracterizado não apenas “Audição” Mas na verdade “Ouvir” uns aos outros. Aquilo é não Fraseologia formal. É claro que Moscou pensa que, no mínimo, não era cego. E não ouvimos nada do lado oposto do lado americano. Até agora tudo bem.

Todos nós sabemos o que poderia Comprome: Obviamente, o fim da guerra ucraniana. Além disso, a Rússia e a nova liderança dos EUA declararam interesse na normalização mais ampla de seu relacionamento, chamam -o de Détente 2.0, se você quiser. Por sua vez, isso poderia afetar a política internacional mais geral. E, finalmente, existe um aspecto econômico que obviamente trata os dois lados como não menos importante que a própria política.









Quanto à geopolítica, há uma coisa que Washington não deve esperar: todas as tentativas de iniciar uma cunha entre a Rússia e seus atuais aliados e parceiros não terão sucesso. Moscou já deixou claro que, por exemplo, Seu relacionamento com o Irã não está pronto para pegar.

Quanto à economia, é impressionante que, ao mesmo tempo, Moscou tenha enviado um fundo russo para investimento direto (RDIF) Kirill Dmitryv Riyadh mostra que os EUA e a Rússia podem deixar a idiotice da guerra econômica ocidental para trás, o comissário da UE UE Valdis Dombrovskis indicou que seu bloco político impotente e economicamente anêmico aderiria a sanções excepcionais por auto -confiança. Bem, boa sorte com isso. E também, não vai durar.

Sinalizando russo que pode aceitar a associação completa ucraniana na UE é a prova de que Moscou não tem medo de nada dessa direção. De fato, a carga da UE que permanecerá da Ucrânia pode parecer favorável a Moscou.

UE atual e desesperada tenta ser ainda mais tocando a partir de agora -ai formar uma coalizão teimosa Para que a guerra ucraniana continue, mesmo sem apoio americano, eles não são impressionantes. É simples: até com Dedicação americana, regime ocidental e ucraniano de Zelensky, a Rússia foi derrotada. Bege Essa derrota só se tornaria catastrófica. E então Lavrov também ficou claro que a Rússia Não vai concordar a qualquer retorno à introdução do tronco da OTAN como “Forças de paz”.

E aqui está o ponto final de afastamento de Riyadh: bloqueando a OTAN européia “Elite” E o regime de Zelensky trabalha e promove resultados, cooperação e paz. Talvez as populações da UE-Europe e da Ucrânia devam começar a excluir seus “Elite” como.