Uidai notifica as regras para as entidades privadas realizarem a autenticação de Aadhaar

A Autoridade de Identificação Única da Índia (UIDAI) na sexta -feira (31 de janeiro de 2025) descreveu um processo de entidades privadas para obter acesso à autenticação de Aadhar: a saber, as empresas terão que referir seu caso para usar um sindicato ou ministério do governo estadual ou departamento , que terá que enviar a proposta para o UIDAI. A autenticação de Aadhaar para a boa governança (bem -estar social, inovação, conhecimento).

O idioma nas regras anteriores que descreveu seu objetivo como no “interesse da boa governança, evitando a fuga de fundos públicos” foi eliminada com a emenda na sexta -feira.

“O Ministério ou Departamento do Governo da Índia ou do Governo do Estado, conforme o caso, ansioso para usar a autenticação de Aadhar para um propósito especificado na Regra 3, preparará uma proposta com justificativa com relação a esse fim para o qual é o Aadhaar’s Autenticação para pesquisar e apresentar o mesmo ao governo central para fazer uma referência a (UIDAI) ”, afirmou as regras anteriores.

Na versão alterada, “qualquer entidade outra e enviar o mesmo para o ministério ou departamento em uma questão do governo apropriado. .

O rascunho desta proposta estava flutuando em abril passado. Um funcionário do governo que fala com O hindu Então ele disse que os possíveis casos de uso para o setor privado incluíam hotéis que tinham um quadro de autenticação melhor para processar Aadhaar dos convidados. O setor de saúde também pode aproveitar essa emenda, disse o funcionário.