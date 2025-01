Um acordo de cessar-fogo em Gaza nas próximas duas semanas? A América está esperançosa

Defesa e

Presidente do Partido Republicano em Segurança Interna: Projeto de lei sobre drones será prioridade máxima no próximo Congresso O deputado Mark Green (Republicano do Tennessee), presidente do Comitê de Segurança Interna da Câmara, disse que um projeto de lei que autoriza as autoridades locais a abater drones é uma prioridade "número um" no próximo Congresso. Em uma entrevista de sexta-feira que ele compartilhou na segunda-feira, Green disse que as agências federais não estavam sendo transparentes na questão dos drones, crítica que se segue a uma série de avistamentos de drones de alto perfil sobre Nova Jersey antes dos feriados. "Eu vou te contar…

Presidente da Câmara de Relações Exteriores avança projeto de lei de sanções do TPI em meio a mandados de prisão israelenses O deputado Brian Mast (R-Flórida), o novo presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, planeja aprovar legislação esta semana para sancionar o Tribunal Penal Internacional (TPI) depois que este emitiu um mandado de prisão contra o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na última semana. ano. ano. Um assessor republicano do Congresso disse que a Lei de Combate aos Tribunais Ilegítimos poderia ser votada na Câmara dos Representantes já na quinta-feira. O assessor disse que o projeto tem apoio…

Veteranos LGBTQ alcançam acordo histórico com o Pentágono sobre baixas militares Um grupo de veteranos LGBTQ que processou o Departamento de Defesa no ano passado por lhes negar dispensas honrosas por causa de sua sexualidade disse na segunda-feira que havia chegado a um acordo com o Pentágono. O acordo, que ainda precisa da aprovação de um juiz federal, agiliza o processo para veteranos dispensados ​​sob "não pergunte, não conte" e políticas anteriores para remover referências à sua orientação sexual na sua dispensa…

Kickstarter na mira Próximas coisas que veremos em nossa batida: Os restos mortais do ex Presidente Jimmy Carter força de vontade ser exposto em uma capela em chamas para o Edifício do Capitólio dos EUA começando amanhã às 15h45, antes do funeral de estado na quinta-feira na Catedral Nacional de Washington. Em outras notícias Expanda com uma leitura diferente de The Hill: Schiff não quer abrir um "precedente" com o perdão de 6 de janeiro O senador Adam Schiff (D-Califórnia) disse na segunda-feira que não deseja que o presidente Biden estabeleça um "precedente" ao conceder um perdão preventivo a ele e a outras pessoas ligadas ao seu trabalho no comitê da Câmara que investigou o incidente em 6 de janeiro. . , 2021, ataque ao Capitólio dos Estados Unidos. "Eu gostaria …

Disponível amanhã Eventos dentro e ao redor do mundo da defesa: Ele Centro Stimson terá uma discussão virtual sobre “Custos ocultos: Transparência e o comércio de armas nos Estados Unidos”, com o deputado Joaquín Castro (D-Texas) e outros às 12h.

Ele Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais vai segurar uma conversa sobre “O futuro da guerra irregular”Com o subsecretário de Defesa para Operações Especiais e Conflitos de Baixa Intensidade, Christopher Maier, às 14h.

Conselho Atlântico será o anfitrião uma conversa sobre “ Cooperação em defesa entre a OTAN e os Estados Unidos e a Turquia numa Nova Era”, às 13h30. O que estamos lendo Notícias que apontamos de outras mídias: 10 riscos que o mundo enfrentará em 2025 (Relatório do Grupo Eurásia)

que o mundo enfrentará em 2025 (Relatório do Grupo Eurásia) Boina Verde no ataque de Las Vegas e o atacante de Nova Orleans tiveram breve sobreposição nas carreiras militares (militar.com)

Tendência atual Duas histórias importantes no The Hill agora: Biden sanciona a Lei de Justiça da Previdência Social: o que você precisa saber O presidente Biden assinou legislação no fim de semana para expandir os benefícios da Previdência Social para multidões de americanos. A medida, chamada Social… Leia mais Trump propõe fusão dos Estados Unidos e Canadá após o anúncio da renúncia de Trudeau O presidente eleito Trump lançou a ideia de uma "fusão" dos Estados Unidos e do Canadá depois que o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou sua renúncia. Leia mais Opiniões sobre La Colina Artigos de opinião relacionados à defesa e segurança nacional submetidos ao The Hill: Conforto frio: os últimos ataques contra os Estados Unidos seguem um manual familiar

'O efeito Trump' na era do terrorismo

O tempo está se esgotando para a ajuda de Biden à Ucrânia e para as ameaças nucleares de Putin

‘O efeito Trump’ na era do terrorismo

Vocês estão todos presos. Vejo você amanhã!