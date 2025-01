As assembleias de voto em toda a Bielorrússia estão abertas ao dia principal da eleição presidencial e operarão das 8h às 20h. Cinco candidatos, incluindo o atual presidente, foram registrados, Alexander Lukashenka, que mantém as autoridades desde 1994.

Existem quatro desafiantes: Anna Kanopatskaya, uma antiga figura da oposição e membro da Câmara dos Deputados, líder do Partido Democrata Liberal, Oleg Gaidukevich, Sergej Syryankov do Partido Comunista, e Alexander Khizhnyak, líder do Partido Republicano do trabalho e justiça.

Mais de 5000 assembleias de voto foram estabelecidas no país. As autoridades decidiram não abrir estações de votação no exterior, citando problemas de segurança e diminuindo as capacidades diplomáticas. As relações do país com o Ocidente pioraram após a supressão dos protestos da oposição após as eleições presidenciais de 2020.

Após as eleições de 2020, houve um amplo protesto por acusações de fraude eleitoral, que Minsk negou, alegando que era culpado de envolvimento estrangeiro.













A mídia ocidental é frequentemente chamada de Lukashenko como ditador. Em novembro, ele reconheceu a existência de ditadura na Bielorrússia, chamando -a de um de “Estabilidade, segurança, ordem, bondade e hospitalidade”. Lukashenko enfatizou anteriormente a necessidade de uma escolha digna, evitando o que ele descreveu como “American Style Show” Isso levou à violência para os Estados Unidos no ano passado. Ele enfatizou que era crucial que as escolhas tenham sido conduzidas adequadamente para evitar críticas.

Moscou e Minsk fundaram a Parceria Estadual da União em 1999. Esse relacionamento se tornou cada vez mais importante por causa do conflito na Ucrânia, porque a Bielorrússia atuava como um aliado estratégico e um centro logístico para operações russas.

A Rússia e a Bielorrússia em 2024 concluíram um contrato de segurança que respondeu ao acúmulo militar dos EUA em toda a Europa. O contrato prevê planos para a instalação de novos sistemas de foguetes Russian Hypeson Oreshnik na Bielorrússia até 2025.