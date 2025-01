Um ano abaixo, 8,5% das famílias específicas têm instalações solares no telhado

Uma planta solar no telhado instalada no terraço de uma casa residencial em Potouchry. | Crédito da foto: SS Kumar

Quase um ano após o lançamento do Centro, o esquema de ₹ 75.000 milhões South Ghar, as famílias de 8,5 lakh instalaram conexões solares no telhado, disse o ministro da União de Energia Nova e Renovável, Palhad Joshi, em um evento público na quarta -feira (29 de janeiro de 2025 ). Anunciado pela primeira vez após a inauguração do RAM em Ayodhya pelo primeiro -ministro Narendra Modi em janeiro passado, o esquema foi lançado oficialmente em 15 de fevereiro de 2024.

O esquema, em geral, aponta para as instalações de uma casa de uma casa em toda a Índia. Joshi disse O hindu que esse objetivo provavelmente será alcançado “nos próximos dois ou três anos”. “Qualquer esquema que foi lançado em algum tempo”, disse ele.

No mês passado, o Comitê Parlamentar Permanente de Energia comentou sobre o “ritmo lento” das instalações. Apenas cinco instalações de lakh, de um total de 20 lakh de pedidos feitos no portal de Surya Ghar, foram concluídos a partir de outubro do ano passado, informou o comitê. O secretário do Ministério da Energia novo e renovável disse ao comitê que havia “atrasos relacionados à chuva”, mas o centro estava a caminho de garantir que 12 famílias de 12 lakh fossem cobertas no exercício de 2024-2025. Com o tempo, o ritmo das instalações aceleraria, disse o burocrata. Ele explicou que, de 3.000 instalações em um dia, o número de instalações diárias aumentou para 9.000.

O esquema subsidia 60% do custo da unidade solar para sistemas de capacidade de até 2 kW e 40% dos custos adicionais do sistema para 2 kW e 3 kW de capacidade. O subsídio foi limitado a 3 kW de capacidade. A preços atuais de referência, isso significa um subsídio de ₹ 30.000 para um sistema de 1 kW, ₹ 60.000 para sistemas de 2 kW e ₹ 78.000 para sistemas de 3 kW ou mais.

Falando na Conferência de Transição de Energia da Índia, organizada pelo Grupo de Lobby da Indústria, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), o ministro da União, Sr. Joshi, disse que a Índia adicionará 50 GW de nova capacidade renovável anualmente no próximos anos. Nos últimos 10 anos, a capacidade renovável instalada da Índia aumentou 200%, de 75,52 GW em 2014 para 220 GW hoje. A taxa de usinas de energia solar conectada à rede diminuiu 80%, de ₹ 10,95 por unidade em 2010-11, para apenas ₹ 2,15 por unidade, o que faz da Índia um líder em energia renovável acessível, acrescentou.