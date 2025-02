Um ano de TVK: Vijay apresenta bustos de ícones ideológicos do partido, requer um novo caminho político em 2026

Por ocasião do primeiro aniversário do lançamento de Tamilaga Vettri Kazhagam, presidente do partido, Vijay, no domingo (2 de fevereiro de 2025) apresentou os bustos dos ícones ideológicos do partido: Reformador social Periyar Ev Brancasamy, ex -primeiro ministro K. Kamarej, pai da Constituição da Índia Br Ambedkar, e os combatentes da liberdade Rani Velu Nachiyar e Anjalai Ammal, na sede do Partido Panaiyur nos arredores de Chennai.

Em um comunicado que vai para as pinturas de seu partido, Vijay disse: “Concluímos um ano e entramos no segundo ano hoje como um movimento popular. Desde o lançamento do nosso partido, tomamos medidas calculadas em nosso Viagem política.

O ator-político e o presidente de Tamilaga Vettri Kazhagam, Vijay, anunciaram os bustos ideológicos da festa na sede do Partido Panaiyur no domingo. | Crédito da foto: acordo especial

Ele disse que as atividades políticas do partido se concentraram em questões que as pessoas enfrentam, em vez de atacar as pessoas, tanto para se opor à lei de emenda de cidadania ou no segundo projeto do Aeroporto de Chennai proposto em Parandur. Ele prometeu que o partido continuaria a fazê -lo no futuro. Além disso, ele disse que o partido está atualmente focado no fortalecimento de sua estrutura organizacional, nomeando as transportadoras do escritório na sede e nos níveis distritais, para enfrentar as eleições de montagem de 2026 no estado. Ele pediu aos quadros do partido que se comuniquem com as pessoas e executassem bem -sendo medidas em Tamil Nadu.

“Estamos juntando as mãos às pessoas para mostrar nossa força nas eleições da Assembléia de 2026 e criar um mega evento democrático em Tamil Nadu, juntamente com a troca de energia. Com grande ressonância, ocorreu uma mudança política em 1967 (quando o DMK chegou ao poder) e em 1977 (quando o AIADMK capturou o poder), demonstrando o poder das pessoas. O árduo trabalho de muitos foi a única razão para essas mudanças políticas ressonantes. Criaremos um novo caminho político nas eleições de 2026.