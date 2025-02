Um barco a motor com 43 migrantes da Albânia chegou em Bari

No protocolo Itália-Albania, o “governo continuará”, apesar da rejeição do Tribunal de Apelação.

Enquanto 43 migrantes deixaram o porto de Shengjin a bordo da Patrulha da Guarda Costeira Italiana para pousar em Bari, as fontes do Ministério do Interior explicam que foi decidido continuar a linha de retiro nos Centros para Procedimentos acelerados na fronteira. Nesse tópico, se as estruturas na Itália ou na Albânia estão se desenvolvendo em nosso país, “Jurisprudência, que parece ser uma respiração curta que pretende, é devido ao sublinhado do ministério – os tribunais decidem submeter o Tribunal da Justiça Europeia a em essência , reserve um tempo para o sistema já esperado pelo novo pacto europeu de imigração e asilo que entrará no final de 2026 ”.

Portanto, nenhuma renderização do executivo mesmo antes do terceiro, sem os juízes para reter migrantes no Centro Gjader da Albanagem, com uma decisão semelhante para todos os quarenta e três, e isso se aplica ao Tribunal de Justiça Europeu para duvidar do fato de que o país pode se qualificar Certamente: eles dizem – as condições essenciais para sua designação não são satisfeitas para algumas categorias de pessoas ”. No entanto, nada mudará no ponto de vista do governo, que – também esclarecimentos do Ministério do Interior – continuará à fé que a luta contra a imigração irregular que se beneficia do uso instrumental de aplicações de asilo é uma maneira de perseguir a luta contra assuntos de comerciantes implacáveis.

Além disso – ainda é enfatizado – o protocolo da Albânia italiana “é um modelo do qual a realização de nós regionais reais deve ser iniciada, na qual os ministros europeus estavam cheios de convergência”. Portanto, as apostas ainda dizem respeito aos centros de Shengjin e Gjader, as estruturas exigidas pelo governo, que terminou na controvérsia de quarta -feira, que a Europa parece primeiro e que o governo reivindica orgulhosamente. Desta vez, no entanto, o Ministério do Interior recorrerá ao Tribunal para Cassação, como aconteceu no passado, precisamente porque os juízes já se expressaram. A decisão de Ermellini publicada em 30 de dezembro tentou emitir algumas respostas com o assunto que esperava que a União Europeia esteja no nó de países seguros nos próximos meses para dar o elemento definitivo de clareza. Enquanto isso, os juízes da Suprema Corte afirmam que a definição de países seguros “geralmente pertence apenas ao Ministro das Relações Exteriores e a outros ministros que intervêm no concerto”.

Portanto, a cassação “suspendeu todas as provisões” esperando um tribunal com seu escritório registrado no Luxemburgo. No entanto, os municípios oferecem “no espírito de cooperação leal” “hipótese de seu próprio trabalho” sem “, no entanto, traduzem na decisão do recurso ou no início da lei suscetível à administração de futuras aplicações”. Além disso, de acordo com 29 de novembro, dois recentes adiamentos preliminares italianos sobre o reconhecimento da proteção internacional – relativos a procedimentos comuns para reconhecer ou cancelar o estado dos refugiados – tratou o procedimento.

