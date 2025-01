Um comerciante de Sabu em Garut foi capturado enquanto lavava uma motocicleta.

Garut, vivo – Um traficante de narcóticos de metanfetamina com as iniciais DL (32) foi finalmente preso por membros da Unidade 2 da Unidade de Narcóticos da Polícia de Garut, Western Java. O DL é um traficante de metanfetamina muito “indescritível”, por isso o pega há muito tempo.

Chefe de narcóticos da polícia de Garut, AKP. O USEP Sudirman disse que a prisão começou quando seus membros, que estavam patrulhando, passou para o suspeito DL que estava dirigindo uma motocicleta. Embora tenha sido apenas por um segundo, os membros imediatamente se convenceram de que ele era o suspeito de quem estavam perseguindo.

“Nossos membros imediatamente se viraram e seguiram a motocicleta do suspeito, que parou em uma lavanderia de motocicleta”, disse no sábado, 25 de janeiro de 2025.

Os agentes imediatamente tenderam uma emboscada ao suspeito DL, que estava ocupado esperando sua motocicleta lavar. Quando uma pesquisa foi realizada, os agentes conseguiram encontrar 13 pequenos pacotes de metanfetamina cristalina em uma bolsa. A coisa não parou por aí, descobriu -se que o Suspeito DL distribuiu pequenos pacotes de metanfetamina em 16 pontos usando um sistema adesivo, ao longo de Jalan Banyuresmi, Leuwigoong para Limbangan.

“Felizmente, os 16 pacotes de metanfetamina gravados não foram levados pelo pedido”, disse USEP.

O USEP continuou, do suspeito, a unidade de narcóticos da polícia de Garut conseguiu confiscar 29 pacotes de metanfetamina, juntamente com telefones celulares, escalas eletrônicas e motocicletas. O suspeito vendeu um pacote de metanfetamina entre 500.000 e 1 milhão de rúpias por pacote, para que todos os dias o suspeito pudesse obter um ganho de milhões de rúpias.

“O suspeito foi acusado do artigo 114, parágrafo 2, juntamente com o artigo 112, parágrafo 2, da Lei nº 35 de 2009 sobre drogas narcóticas, com a ameaça de uma pena de 20 anos de prisão”, disse ele.