Um em cada 2 alunos não tinha educação sexual na escola

Cerca de um em cada 2 alunos (47%) declara que eles receberam educação sexual na escolacom uma grande disparidade territorial.

O A porcentagem é de 55% no norteComo está acontecendo Abaixo de 40% na quarta -feira (39%) E no sul e nas ilhas (37%).

Mais de 9 em cada 10 pais (95%) consideram útil tornar a educação emocional e sexual na escola de algo mais baixo, 91%, concorda com a utilidade de criar educação sexual e emocional como assuntos obrigatórios para os jovens.

Isso é o que surgiráInvestigações realizadas para salvar crianças Em cooperação com Ipsos em pesquisa “Affetiva e educação sexual na adolescência: onde estamos?”.

Na véspera do Dia dos Namorados, a campanha “#facciamalanclase”, juntamente com o movimento da juventude por salvar crianças e Aurory Ramazzotti, é lançado para a introdução de viagens educacionais obrigatórias à afetividade e sexualidade nas escolas.

Na maioria dos casos, de acordo com o relatório de educação sexual, a escola foi tratada com uma maneira esporádica: 44% afirma que eles participaram de lições que ocorreram apenas por várias semanas, enquanto 32% falam sobre um único evento isolado e isolado e isolado e isolado e isolado e isolado, isolado, isolado e isolado e isolado dia. Na maioria dos casos (53%), os cursos são realizados por funcionários fora da escola, seguidos de iniciativas realizadas por um funcionário interno (28%) ou uma mistura de ambos (15%). 82% dos que participaram de cursos de educação sexual na escola, em qualquer caso.

A discriminação sexual é comum para um dos 4 adolescentes



Mais de um adolescente em cada 4 entre 14 e 18 anos (26%) acha que é frequente sofrer ou participar da discriminação relacionada à orientação ou identidade sexual22% em discriminação sexista, enquanto mais de um dos três (35%) a episódios de vergonha do corpo.

Quase Um dos seus 4 (IL 24%) Considera pornografia como uma representação realista de ações sexuaisEnquanto 17% dos meninos e meninas concordam que a auto -produção de material pornográfico pode ajudá -lo a satisfazer algumas necessidades econômicas.

Esses são alguns dos dados que a investigação realizada salva as crianças em cooperação com Ipsos no campo da pesquisa “Educação emocional e sexual na adolescência: onde estamos?”, Publicado por ocasião do Dia dos Namorados.

Apenas 12% acreditam que o sexo on -line tem o mesmo valor que vivo. 66% tiveram experiência sexual.

16% dos entrevistados não sentiram o contrário/ou ​​quase um dos dez para as pressões de um parceiro.

A principal fonte de informações de meninos e meninas nessas perguntas é o site: 47% dos entrevistados escolhem sites e artigos on -line para perguntar sobre práticas sexuais e 57% para aprofundar o tópico de infecções sexualmente transmissíveis. Em 66% dos adolescentes, as meninas podem ter muito álcool depois de beber (consumo excessivo) e 69% pensam que estão sujeitos à pressão de um parceiro para ter relacionamentos íntimos sem preservativo.

