Um esforço sincero para eliminar o trabalho infantil

“A imagem de crianças revestidas com poeira de metal com olhos amarelos, com apenas calças, é atravessada no meu cérebro”, diz Virgil D. Sami, 67 anos, diretor executivo do Arunodhaya Center. Ela sabia então que deveria continuar trabalhando com crianças para erradicar o trabalho infantil. “Desde tenra idade, eu estava interessado em serviço social. Entrei para o NSS na escola e depois fui ao meu domínio em serviço social ”, diz o ativista dos direitos das crianças de Chennai.

Pesquisa infantil

Em 1979, enquanto procurava trabalho, ele conheceu Lore Termehr, um cidadão alemão que queria trabalhar com crianças que trabalham. “Naqueles tempos, o trabalho infantil não era considerado um problema. Então, iniciamos uma pesquisa infantil de rua que eram trapos ou trabalhadores domésticos. Trabalhamos com eles para tirá -los disso ”, acrescenta. Mas o processo foi gradual, pois eles precisavam ter acesso à educação. As escolas noturnas começaram para as crianças trabalharem de manhã.

Quando a Suprema Corte ordenou uma pesquisa com trabalho infantil, a Sra. Virgil cofundou uma rede para os trabalhadores infantis na Ásia. Isso reuniu organizações que trabalham para erradicar o trabalho infantil para soluções globais. “Foi em 1992 quando Lore queria se aposentar, e eu estava na encruzilhada. Eu percebi que queria ficar. Eu queria mostrar que o trabalho infantil deveria ser eliminado a qualquer custo ”, acrescenta.

Centro de Fábrica

Ela fundou o Arunodaya Center. A pesquisa de 1979 mostrou que quase 53% das barracas nas fábricas de metal estavam cheias de crianças. “Começamos em Korukkupet porque eu queria criar uma vida modelo: o trabalho infantil pode ser erradicado contra a pobreza. Korukkupet também tinha muitas fábricas de metal e não havia organização não governamental lá. A área remota não tinha transporte e conforto ”, diz ela.

O Arunodaya Center começou com as crianças que trabalhavam em fábricas. Quase 500 crianças frequentavam a escola noturna. “Dentro de um ano após o seu lançamento, muitas crianças foram retiradas do trabalho e matriculadas em uma escola de ponte. Inicialmente, as cinco escolas de Bridge começaram e o número subiu para 10. Das escolas de Bridge, os alunos matriculados em escolas convencionais ”, diz ela.

Ajuda do estado

Essa mudança teve seus próprios problemas. Por exemplo, alguns professores se recusaram a trabalhar com eles e os outros alunos não puderam aceitá -los. Mas o Departamento de Educação do Governo de Tamil Nadu interveio e ajudou, diz ela. Hoje, o Arunodaya Center trabalha com crianças, mulheres, professores e a comunidade para formar sua voz e encontrar seu espaço. “Acreditamos no empoderamento da comunidade e na mudança na atitude das pessoas. Chegamos a resolver vários problemas, desde o abuso de drogas entre as crianças até a atitude dos pais ”, diz ela. O centro de Arunodaya também iniciou as crianças de Nagar Sabhais para que as crianças discutam questões que as afetam e encontram soluções. “As crianças devem ser ouvidas, dado espaço e envolvido. Podemos ver a mudança em sua atitude ”, diz ela.