Um ex-combatente rebelde nos Camarões dedica-se a ensinar filosofia e a defender a paz

Numa sala de aula localizada nas exuberantes terras altas dos Camarões, um ex-combatente rebelde ensina lógica e filosofia. Seus alunos o conhecem como alguém calmo e atencioso, mas seu passado conta uma história mais turbulenta.

Durante um ano e meio, Ateasong Belts Tajoah lutou com os Dragões Vermelhos, uma milícia separatista no sudoeste do país, devastado pelo conflito. Ele juntou-se ao movimento em 2017, aos 23 anos, depois de combatentes locais terem vindo à sua aldeia e lhes terem oferecido a oportunidade de transformarem em acção as suas frustrações com o governo.

Como muitos nas áreas de língua inglesa dos Camarões, ele sentiu-se marginalizado pelo governo dominado pela população de língua francesa. Essas tensões, que começaram com protestos pacíficos organizados por advogados e professores, tornaram-se mortais há quase uma década, após uma repressão governamental.

A luta pela independência nas áreas de língua inglesa, que os grupos rebeldes emergentes chamam de Ambazonia, matou mais de 6.500 pessoas e deslocou mais de 1,1 milhões.

Vista de uma rua onde Ateasong Belts Tajoah ensina filosofia, ajudando a reconstruir uma comunidade marcada pelo conflito, em Dschang, Camarões. | Crédito da foto: AP

Como rebelde, Tajoah vivia à chuva, debaixo de lençóis de plástico, cozinhando para os líderes e realizando ataques contra alvos militares e civis. “Você nunca conseguiria dormir com os dois olhos fechados”, disse ele, apontando para as cicatrizes deixadas pelas balas no pescoço e na barriga.

As drogas e o álcool eram comuns nos campos e eram frequentemente usados ​​como mecanismos de defesa contra a ameaça constante de emboscadas ou traição. O impacto psicológico foi imenso, disse Tajoah, recordando o trauma de carregar os corpos de mais de 20 camaradas caídos.

O grupo rebelde acreditava que a destruição de escolas enfraqueceria o controlo do governo sobre a região, uma estratégia que deixou uma cicatriz profunda no panorama educativo.

Grupos armados impuseram boicotes, queimaram salas de aula e mataram professores que desafiaram as suas ordens. Segundo a UNICEF, quase 488 mil crianças nas regiões afetadas não irão à escola em 2024.

Tajoah admitiu ter desempenhado um papel na destruição, sem partilhar detalhes, mas reconhecendo os profundos danos da estratégia a inúmeras vidas.

O ponto de ruptura para ele veio com a perda de seu filho de 11 anos durante um ataque das forças governamentais ao seu acampamento. Já desiludido com a liderança separatista e dominado pela dor, rendeu-se no início de 2019.

Entrou num centro de reabilitação para ex-combatentes gerido pelo governo em Buea, capital da região sudoeste dos Camarões, onde passou 18 meses a reflectir sobre o seu passado. Tal como muitos ex-combatentes, Tajoah enfrentou um caminho longo e solitário, com um estigma generalizado marcando o seu caminho para a reintegração na sociedade.

Embora o centro de reabilitação tenha prometido formação profissional, o programa de desmobilização do país tem enfrentado críticas generalizadas pela sua lenta implementação e falta de recursos.

Tajoah testemunhou a prevalência de drogas, supostamente trazidas pelos mesmos responsáveis ​​encarregados de orientar os ex-combatentes. Havia preocupações de que alguns combatentes tivessem sido alegadamente forçados a participar em operações militares após se renderem. O governo não respondeu a um pedido de comentário.

Muitos ex-combatentes regressaram a grupos armados, alegando frustração com o programa de reabilitação. Em 2021, ex-combatentes bloquearam ruas em Buea para protestar, acusando o governo de não cumprir a sua promessa de apoio.

A falta de supervisão e transparência agrava os problemas, segundo Syndie Rhianne Makeutche, investigadora sobre paz das Nações Unidas. “Sem estas medidas, o programa corre o risco de perder credibilidade e de forçar mais ex-combatentes a regressar à violência”, disse ele.

Apesar dos desafios, Tajoah abriu um novo caminho. Ele obteve o título de mestre em filosofia em julho.

Ensinar é mais do que um trabalho, disse ele. “É uma forma de confrontar meu passado e inspirar outros a evitar meus erros.”

Sua presença em sala de aula gerou inicialmente alguns receios. “Muitos presumiram que os ex-combatentes eram incultos e perigosos”, disse ele.

Com dedicação e abertura sobre seu passado, Tajoah gradualmente conquistou a confiança de seus alunos, de seus pais e da comunidade em geral.

Sua decisão de ensinar lógica e filosofia surgiu de um interesse de longa data pelo pensamento crítico e pelo comportamento humano.

“Eu gostava desses tópicos antes de me tornar um lutador”, disse ele. Hoje, ele os utiliza para desafiar os alunos a pensar de forma diferente e orientá-los em direção a um caminho mais construtivo.

Além da sala de aula, Tajoah tornou-se um forte defensor da paz. Emprega uma estratégia de redes sociais para educar as pessoas sobre os perigos da rebelião, partilhando imagens de combatentes caídos para destacar as realidades do conflito armado.

Ele também arrisca a vida viajando para as aldeias, instando os jovens a deporem as armas. Alguns residentes afirmaram que o seu trabalho de divulgação tem sido fundamental para promover a paz, resultando na rendição de alguns combatentes.

Embora alguns sejam céticos em relação ao trabalho de Tajoah, outros o veem como um modelo de mudança. “Mais pessoas agora entendem que ele está aqui para trazer a paz e encorajar outros a deporem as armas”, disse Ajiawung Columbus Fortulah, um chefe tradicional da aldeia de Atulah, onde Tajoah cresceu.

Alguns combatentes depuseram as armas e a escola primária local reabriu para estudo, disse Fortulah.

No entanto, o activismo de Tajoah teve um custo pessoal. A sua mãe foi raptada duas vezes por separatistas e ele recebeu inúmeras ameaças de morte de separatistas que procuravam silenciar os seus esforços.

Outro ex-combatente, Okha Naseri Clovis, partilha da determinação do Sr. Tajoah. Clovis, que agora estuda logística na capital dos Camarões, Yaoundé, falou abertamente sobre as suas experiências e criticou frequentemente os líderes separatistas. Ele dirige-se a ex-combatentes em centros de reabilitação, exortando-os a abraçar a reintegração e a paz, e viaja para aldeias remotas para contrariar a narrativa dos separatistas.

As autoridades camaronesas saudaram os esforços comunitários de apoio ao programa de reabilitação, mas foram acusados ​​pelos críticos de não conseguirem resolver as causas profundas da crise.

Entretanto, o conflito não mostra sinais de resolução. As negociações de paz com mediadores internacionais estagnaram, com ambos os lados acusando-se mutuamente de má-fé.

“Há uma diferença entre a crise anglófona e o terrorismo Ambazoniano”, disse Tajoah. “Os anglófonos são marginalizados, mas as armas e os sequestros não resolverão o problema. O diálogo e a ação são o único caminho a seguir.”

Ele espera que seus alunos aceitem essa mensagem.

“Lutei para fechar escolas, mas agora ensino para abrir mentes”, disse ele. “As cicatrizes sempre estarão lá, mas não precisam definir você.”