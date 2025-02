Um ex -sindicalista que foi libertado para abusar do anfitrião fará um novo processo

A terceira parte criminosa da cassação cancelou a isenta da punição pelo ex -sindicalista acusado de violência sexual contra a anfitriã e teve um novo processo judicial perante o Tribunal de Apelação.

A libertação da decisão despertou controvérsia, porque para o juiz Milan Court of Appeal a conduta do sindicato “(certamente) não lembrou nenhuma possível resposta da parte ofendida que se estendia para a janela temporária”, “20-30″, ” 20-30 segundos “que” ele também permitiu que ela desaparecesse “.

Os fatos datam de 2018, quando a anfitriã se voltou para um sindicalista e a violência ocorreria durante a reunião. Nas negociações sobre a cassação, a defesa pediu a demissão.

“A justiça era esperada, mas valeu a pena”, disse a ex -anfitriã Barbara D’Astolto após a sentença. “Fico feliz por não ter esperado – ele acrescentou – isso era justiça. Agradeço às pessoas que me deram forças para continuar: testemunhas, minha advogada Teresa Manenti e a Associação da Diferença ”.

História



Em 24 de junho, a primeira parte criminosa do Tribunal de Apelação de Milão (o juiz Flores Tanga-Alexandra Simion-Alexandro Santangelo) confirmou a libertação por acusar a violência sexual por um ex-sindicalista em Malpenz contra um anfitrião. em Malpeza. Em 2018, ele se voltou para o sindicato.

A sentença que já fez uma discussão em primeira instância e que, mesmo após o apelo, foi carimbada por uma associação de diferenças em mulheres com a advogada Maria Teresa Manente como um passo “30 anos”. Até mesmo um advogado que representa uma mulher como um partido cívico registrou um recurso no tribunal para cassação.

De acordo com o Tribunal de Apelação em Milão, “como o acusado não usou nenhuma forma de violência – embora tenha sido realmente assédio repentino – por exemplo, que a pessoa ofendida se colocou em uma situação com uma impossibilidade absoluta de dedução do comportamento”. Os juízes escreveram que “(certamente) desapareceu todas as reações possíveis da parte ofendida, que era longa para uma janela temporária”, “20-30 segundos”, que “também permitiria que ela desaparecesse”.

Agência ANSA Agência ANSA Atleta abusado, telas de teste com cerimônia abreviada – Notícias – ANSA.IT Gup Siena Andrea Grandinetti aceitou a cerimônia abreviada formulou advogados de duas telas italianas jovens de 20 e 22 anos, presentes na sala de aula, acusadas de violência sexual do grupo contra o roteirista Uzbek, que … (LAN)

No quadrado sit-in



O protesto da associação ocorreu esta manhã na praça. A diferença da mulher organizou a solidariedade da manifestação em relação a uma mulher. “Com os ombros na parede, este não é um trabalho seguro”, “sem o consentimento é violência”, “mãos de nossos corpos”, “se o assédio não for um crime, a lei o escreve”. Estas são algumas das inscrições exibidas na Piazza Cavour em Roma, em frente ao edifício da cassessismo.

“Queremos dizer forte e claro que não permitiremos que ninguém e no trabalho, – digamos – usar a violência contra nós, todos, sem excluir. Acreditamos que a justiça realmente chegará desta vez. Para Barbara para nós ”.

“A Casa Internacional das Mulheres está aqui, na tripulação, antes da cassessismo, onde hoje espera -se que o processo seja acusado pelo ex -sindicalista de violência sexual contra o primeiro, isento de apelar com a motivação que parece inaceitável para nós” .

“Os juízes contavam segundos em que o assédio foi cometido, como julgado pelo suficiente, porque a mulher poderia ser deduzida – acrescenta – digamos que é suficiente para a cultura que se torna um cúmplice de qualquer forma de violência, e há assédio que é que isso é que é assédio mais silencioso e tolerado.

Reprodução reservada © Copyright ANSA