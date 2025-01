Um ferido e 30 presos após confronto entre trabalhadores do BJP e do Congresso da Juventude em Nampally

Forte força policial posicionada em frente ao escritório estadual do BJP na Exhibition Road em Nampally, Hyderabad, após um confronto entre ativistas do Congresso da Juventude e quadros do BJP em Hyderabad na terça-feira (7 de janeiro de 2025). | Crédito da foto: NAGARA GOPAL

A tensão política aumentou na terça-feira (7 de janeiro) depois que trabalhadores do Congresso da Juventude e trabalhadores do Partido Bharatiya Janata (BJP) entraram em confronto e atacaram os escritórios dos partidos uns dos outros na área de Nampally. Casos foram registrados e cerca de 30 pessoas foram levadas sob custódia policial após o confronto.

A tensão aumentou na Exhibition Road em Nampally quando ativistas do Congresso da Juventude supostamente atiraram pedras no escritório estadual do BJP, protestando contra comentários inapropriados feitos pelo deputado do BJP Ramesh Bidhuri sobre a deputada do Congresso Priyanka Gandhi Vadra.

O pessoal da polícia foi encarregado de dispersar agitadores durante um protesto de ativistas do Congresso da Juventude contra o líder do BJP em Delhi, Ramesh Bidhuri, por seus comentários sobre a deputada do Congresso Priyanka Gandhi Vadra em Hyderabad na terça-feira (7 de janeiro de 2025). | Crédito da foto: –

Segundo policiais, um trabalhador do BJP ficou ferido e foi transferido para o Hospital Geral Osmania. A polícia de Abids registrou dois casos de ataques e invasões ao escritório do BJP e prendeu sete pessoas. “Estamos analisando imagens de câmeras de segurança para identificar mais pessoas envolvidas no ataque”, disse o inspetor da Abids SA, Emmanuel.

A polícia detém trabalhadores do BJP que protestavam em resposta ao suposto lançamento de pedras no escritório do BJP por trabalhadores do Congresso em Hyderabad na terça-feira (7 de janeiro de 2025).

Mais tarde, mais 22 trabalhadores do BJP foram detidos pela polícia de Begum Bazar quando chegaram a Gandhi Bhavan, onde activistas do Congresso da Juventude planearam um protesto. Entre 20 e 30 policiais, incluindo os da força-tarefa, foram destacados para o terreno para bandobast e a situação foi contida.

“Ainda não recebemos reclamação formal dos representantes do Congresso da Juventude. Um caso será registrado e uma investigação será iniciada”, disse o inspetor de Begum Bazar, G. Vijay Kumar.

O ataque provocou fortes reações dos líderes de ambos os partidos.