Um filme de ação ao vivo de Stagtown do LuckyChap de Margot Robbie está em andamento

A produtora de Margot Robbie, LuckyChap Entertainment, se uniu ao Wattpad Webtoon Studios para produzir o próximo Stagtown filme de ação ao vivo. O projeto é baseado na série de terror Webtoon de mesmo nome de Punko, que já obteve mais de 18 milhões de visualizações.

“Punko’s Stagtown capturou a obsessão da internet com seus horrores imaginativos e mistério viciante”, disse o executivo do Wattpad Webtoon Studios, Jason Goldberg, em um comunicado. “Estamos muito entusiasmados com a parceria com LuckyChap, que aborda adaptações com cineastas singulares e ambições inegavelmente ousadas. “Também não poderíamos estar mais entusiasmados em dar vida aos horrores de Stagtown com Benjamin Brewer, um artista com uma interpretação inventiva do material original que criará um filme de terror que definirá uma geração.”

Sobre o que é o filme de ação ao vivo de Stagtown?

O filme de Stagtown será escrito e dirigido por Benjamin Brewer, que foi artista de efeitos visuais no filme vencedor do Oscar da A24, Everything Everywhere All at Once. Isso marca o mais recente esforço de direção de Brewer, depois de trabalhar anteriormente nos filmes dirigidos por Nicolas Cage, Arcadian e The Trust. O cineasta também é mais conhecido por dirigir videoclipes de artistas como Justin Bieber, David Guetta e The Chainsmokers. O projeto será produzido por Aron Levitz, David Madden e Jason Goldberg para Wattpad Webtoon Studios.

“Amado pelos fãs por seu enredo indutor de pesadelos e arte assustadora, o filme seguirá Frankie, Jeremy e Felix enquanto eles descobrem que algo está terrivelmente errado na cidade de Stagtown e tentam escapar dos horrores que os moradores ignoram todos os dias. “, diz a sinopse inicial.

(Fonte: Variedade)